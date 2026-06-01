Las canastas más solidarias en Ourense

Baloncesto por una buena causa. Fue lo que se pudo ver y disfrutar en el Pazo Paco Paz. Veteranos de Galicia y de Valencia se vieron las caras en un encuentro en el que el resultado era lo de menos y la solidaridad era lo que más. Una iniciativa en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ourense y que se estrenó en el calendario con vocación de continuidad en el futuro.

Sobre el parquet, nombres ilustres que hicieron a los asistentes viajar rumbo al pasado más reciente o un poco más clásico. Con el DNI ourensano estuvieron Sony Vázquez, Rubén Vila y Juan Blanco, aunque unos cuantos más sabían bien como botaba el balón en ese parquet, fuera porque defendieron la camiseta del COB o porque ejercieron de visitantes en su carrera. Por el cuadro irmandiño, Lucho Fernández, José Manuel Calvelo, Manolo Aller, Miguel Piñeiro o Chema González sudaron la gota gorda. En el combinado valenciano, Víctor Claver o Kosta Perovic, pero también jugadores con pasado en el COB, como Alfonso Albert y Sergio Coterón, que estuvo en el cuerpo técnico.

Todos alineados para que la fiesta fuese completa, con su granito de arena en la lucha contra el cáncer. Lo recaudado con entradas y de la fila cero puesta en marcha por la AECC será para ayudar a la investigación de esta enfermedad.