El Club Athlos de Ourense, a buen nivel en las citas nacionales

El bádminton ourensano volvió a afrontar un intenso fin de semana. Los protagonistas en esta ocasión fueron las categorías absoluta y la sub-17. Gijón acogió el Máster Nacional absoluto, mientras que la localidad barcelonesa de Granollers fue la sede del Campeonato de España sub-17. Sara Galicia, Mariña González, Ana Nóvoa, Antonio Iglesias y Xoel Álvarez formaron la representación del Athlos en el Máster en la categoría absoluta. El club ourensano pisó podio, puesto que Xoel Álvarez conquistó la medalla de plata en el cuadro de dobles masculino N4, formando pareja con Adrián Rodríguez, del Bádminton As Neves.

Más al este y recogiendo los frutos de una larga y exigente temporada, tres canteranos del Club Athlos disfrutaron de su presencia en el Campeonato de España. Fue en la categoría sub-17, en la que David Casas, Adrián Seijo y Daniel Álvarez se ganaron una plaza. Daniel Álvarez alcanzó la ronda de cuartos de final en el cuadro de dobles masculino junto a Xoán Balboa, del Club Bádminton As Neves, para finalizar quintos. Cerca de las últimas rondas se quedaron David Casas y Adrián Seijo en el cuadro de dobles masculino. Alcanzaron los octavos de final, ronda en la que cedieron ante Pablo Ara y Daniel Coronas, integrantes del Club Bádminton Huesca.

Al Nacional sub-17 acudieron David Casas, Adrián Seijo y Daniel Álvarez. | La Región

Y para finalizar, David Casas alcanzó en el cuadro individual masculino la ronda de dieciseisavos de final, en la que cayó frente a Oablo Sanz de Hoyo Manzanares. Sus dos compañeros de club, Adrián Seijo y Daniel Álvarez, cayeron en la primera ronda de este Nacional.

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Torneo de San Martiño

La actividad competitiva regresa a Ourense este fin de semana y lo hace con los más jóvenes como grandes protagonistas. Irrumpe en el calendario la primera jornada de la fase previa de la competición en edad escolar. Será el sábado, entre las 10:00 y las 14:00 horas, en el polideportivo del IES As Lagoas. Las y los más jóvenes, los escolares benjamines (nacidos en los años 2017 y 2018) y alevines (años 2016 y 2015), disputarán sus partidos entre las 10:00 y las 12:00 horas. Las dos horas siguientes son las reservadas para la actividad de las categorías infantil, la de los deportistas nacidos en los años 2014 y 2013 así como la categoría cadete, la de los escolares nacidos en los años 2012 y 2011. Los partidos se disputan a 30 puntos, con cambio de campo en 15 y sin prolongación.