El entrenador Brais Prados asume el banquillo del Barco

Fumata blanca en O Barco. El CD Barco ya tiene nuevo entrenador: Brais Prados (Outeiro de Rei, 1994) será el encargado de dirigir al conjunto valdeorrés en su nueva etapa.

El joven técnico lucense llega procedente del Sigüeiro, equipo al que entrenó la pasada temporada. Antes de esta experiencia, también pasó por los banquillos de la Sarriana y el Atlético Escairón, entre otros conjuntos.

Con su incorporación, el Barco resuelve la búsqueda de un nuevo responsable para su banquillo y apuesta por un entrenador joven, con experiencia en el fútbol gallego y conocimiento de las competiciones autonómicas.

Prados afronta ahora el reto de ponerse al frente del equipo valdeorrés y comenzar a trabajar en la preparación de esta nueva etapa.