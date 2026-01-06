El COB: jugar sin entrenar

El COB llegó este lunes de madrugada de Madrid y hoy entrena, recibe un pícnic para comer en el autobús y luego afronta siete horas de viaje rumbo a Logroño. Mañana jugará el partido de Copa España y regresará para entrenar el viernes y preparar el derbi ante el Obradoiro.

En cinco días, el equipo recorrerá 2.200 kilómetros por carretera y entrenará solo cinco horas en toda la semana para disputar tres partidos, acumulando 22 días sin poder trabajar en el Pazo, su pista habitual.

El estancamiento en el juego y el rendimiento irregular quizá no sea solo cuestión de puntería, concentración o calidad, sino de la falta de continuidad en los entrenamientos, ya que el equipo de Moncho López rinde más cuando puede trabajar con normalidad.

Además, los virus, la intoxicación alimenticia y la lesión de Martín Iglesias, que no tiene fecha de regreso antes de la posible Final Four de la Copa España, restan todavía más. Desde hace casi un mes, el COB entrena menos y a menor nivel, lo que quizá sea el punto clave a solucionar.