La Copa Diputación estrenará campeón

Este sábado llega una nueva edición de la gran fiesta del fútbol provincial, con la disputa de la 45 edición de la final de la Copa Diputación que enfrenta al Monterrei y al Cented Academy, dos equipos que después de superar seis eliminatorias llegan por primera vez a este partido por el título (bien es cierto que el Monterrei perdió ante el Amoeiro la primera final de la denominada Copa B, entre equipos de Segunda y Tercera disputada en Oira hace 22 años) y que lucharán para conquistar su primer trofeo copero. Selina Álavrez será la primera árbitra que dirigirá una final.

Ejerce de local el Monterrei, que en la Primera Futgal acabó sexto, aunque sus intenciones eran las de luchar por los play off de ascenso que ya disputara hace un par de años.

El portugués Steven da Silva, que desde enero se encuentra dirigiendo al conjunto rojillo, ya sabe lo que es ganar este tipo de competición en su país, al conseguir la Taça Estatal con el Vidago CF. “El destino quiso que en mi primera experiencia en España dispute otra final de Copa”, señaló.

En cuanto a cómo se encuentra la plantilla, reconoce que “está acusando un poco la ansiedad y el nerviosismo, no les llega la hora de disputar un partido tan importante como una final de Copa, pero, por otro lado, siento que los jugadores están muy motivados. Tienen la ambición de querer dar un paso más en la historia y traer la primera Copa para el club, para su afición y para el presidente, que se lo merecen”.

A la hora de evaluar lo que pueda suceder sobre el campo, el técnico portugués reconoce que será un partido difícil, ya que “si bien tenemos motivación y ambición por conquistar el trofeo, ellos también”.

El Cented Academy

El entrenador del Cented, Dani Prado, también llegó al equipo con la liga (en Preferente) muy avanzada, “siendo una temporada un poquito rara, convulsa, con tres entrenadores, pasando 30 jugadores y al final conseguimos el objetivo de la salvación. Si conseguimos la Copa Diputación, pasará de ser una temporada que parecía iba a ser nefasta a ser buena, con la permanencia y un título”.

Para el técnico académico, la final es un partido trampa “contra un equipo de inferior categoría, pero a 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Es como un derbi, da igual la situación de ambos. Ellos jugarán sin presión y nosotros, si somos favoritos, debemos demostrarlo en el campo”.

Otro de los condicionantes de este encuentro son las altas temperaturas que se prevén. “El calor va a jugar un papel muy importante y, aunque paremos para hidratarnos, pesará mucho a los dos”, afirma Prado.

Siendo esta su primera final como entrenador, Dani Prado considera que “para el cuerpo también es importante, después de hacer un buen papel con los juveniles y cumplir el objetivo marcado por el club nos dieron la oportunidad de coger el primer equipo, confiando en nosotros a falta de ocho jornadas para acabar la liga. Como jugador disputé con el Melias la denominada Copa B, perdiendo a penaltis frente al Covadonga, espero que ahora como técnico la suerte sea diferente a aquella”.

Entre los alicientes que tiene este partido es saber si el capitán Ocampo igualará las cinco Copas levantadas por David Hermina y Dani Arbo. El defensor del Cented ganó la última edición con el Barco, perdiendo con los valdeorreses otra final frente al Verín en el que jugaba Nuno, actual lateral del Monterrei. Hoy es día de final.