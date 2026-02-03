AVE y Seguridad Ciudadana

La llegada del AVE ha situado a Ourense en el mapa de la alta velocidad ferroviaria. Los datos que publica La Región son claros: desde 2019 el número de viajeros se ha duplicado y la estación intermodal supera ya los dos millones de usuarios anuales, convirtiéndose en una de las principales del norte peninsular. Sin embargo, ese crecimiento cuantitativo contrasta con una realidad que perciben a diario vecinos y viajeros: la estación se ha consolidado como un foco de inseguridad que empaña la primera imagen que recibe quien llega a la ciudad.

Para miles de personas, la estación intermodal es la puerta de entrada a Galicia. Y lo que muchos se encuentran nada más bajar del tren dista mucho de la idea de modernidad y progreso asociada a la alta velocidad. Presencia constante de toxicómanos, consumo de drogas a plena luz del día, riñas frecuentes entre ellos, peticiones insistentes de dinero y situaciones de coacción, especialmente hacia personas mayores. Una escena que genera miedo, incomodidad y una sensación de abandono institucional que cala tanto en los ciudadanos como en los visitantes.

En la información publicada por La Región bajo el título “Un millón de viajeros de hola y chao”, varias voces expertas coinciden en señalar que la estación se ha convertido en un “pendello”, incluso en un “foco de inseguridad”, y que esa es la primera impresión que recibe la gente al llegar a Ourense. Resulta difícil atraer turismo o proyectar una imagen de ciudad moderna cuando el principal nodo de transporte transmite desorden, falta de control y ausencia de seguridad.

El problema no es nuevo ni desconocido. Desde hace tiempo, los sindicatos policiales vienen advirtiendo de la insuficiencia de medios humanos para atender una infraestructura que ha multiplicado su actividad. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lleva años reclamando que se complete la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la Comisaría Provincial de Ourense. Actualmente, la plantilla cuenta con apenas diez agentes, cuando para constituir un grupo operativo real serían necesarios treinta policías. Esta carencia limita gravemente la capacidad de respuesta ante situaciones de alteración del orden público, como las que se producen con frecuencia en la estación intermodal.

A esta reivindicación se suma otra demanda clave: la creación de una brigada móvil en el transporte, especializada en la vigilancia en los flujos de transporte.. Un refuerzo que permitiría actuar tanto en el interior de los convoyes como en las propias instalaciones, garantizando la seguridad de los viajeros desde su llegada hasta su salida de la ciudad. Una medida lógica en una estación que, según los datos de ADIF recogidos por La Región, compite ya en volumen de pasajeros con aeropuertos gallegos.

Lo más llamativo es que estas peticiones no son nuevas ni improvisadas. El propio ministro del Interior anunció hace ya más de año y medio el refuerzo de la UPR en Ourense, un compromiso que, a día de hoy, sigue sin concretarse. Mientras tanto, la estación intermodal continúa creciendo en viajeros, pero no en seguridad.

Ourense no puede permitirse que su gran infraestructura ferroviaria sea sinónimo de inseguridad. La alta velocidad debía ser un motor de desarrollo y una carta de presentación, no un escaparate de abandono. Completar la UPR, crear una brigada móvil en el transporte y reforzar la seguridad interior de la estación no es un lujo, sino una necesidad urgente. Porque el AVE trae gente, pero la primera imagen que se llevan de la ciudad no debería ser la inseguridad objetiva ni subjetiva.