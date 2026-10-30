O Couto se convierte en el teatro de los sueños en el Auriense - Deportivo

El Auriense soñó despierto durante horas. El club ya tiene su Día D, su momento cumbre. Y el estadio de O Couto los “adoptó” estando a la altura de las circunstancias. La derrota entraba dentro de cualquier lógica, incluso de la que siempre tiene el ilógico balompié. Pero, ante todo un Deportivo de A Coruña, se dieron el lujo de aguantar hasta el filo del descanso con el 0-0 inicial. Aunque, como dice el cántico, “y el resultado nos da igual”. No es un tópico, aquí lo importante era estar.

El partido empezó a jugarse mucho antes del pitido inicial. En los aledaños del estadio, comida, bebida, música y atracciones a modo fiestas del Couto anticipadas. Hasta la opción de sacarse una foto con los trofeos del equipo coruñés y los del cuadro ourensano tras su verano fantástico. Aunque para verbena buena, el recibimiento al Auriense, para que los jugadores se fueran metiendo a lo grande en lo que estaba por venir. Cantera y humo fueron los protagonistas. Minutos antes llegó el bus del Deportivo, también con aficionados de un club con tirón en la provincia y que vuelve a paladear las mieles de la élite tras años de travesía por el desierto.

Música y juego

Sonidos tradicionales para darle el toque gallego a lo que no dejaba de ser un derbi autonómico, con la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense haciendo lo que mejor sabe. Y, a partir de ahí, a jugar. Le costó al Deportivo perforar la red defendida por Borja Atanes, pero terminó por imponer su calidad, pegada y todo lo que quieran unir a la lista.

Y aunque ganar es el objetivo esté el que esté delante, el pitido final no dejó caras de decepción en la parroquia pontina. Se palpaba la felicidad por haber estado presente en una jornada para el recuerdo. Los del campo y los de la grada. Sobre el césped no faltó la tradicional petición de camisetas, porque una cosa son las fotografías para enmarcar y otra llevarte el premio gordo. Por supuesto, también la del inmenso Adama Traoré, que no se salta un día de gimnasio. Muchos en la lista de los más solicitados.

Todo lo bueno se acaba. Ahora el Auriense se tendrá que centrar plenamente en la competición liguera, en la que tienen margen de mejora. Pero cuando echen la vista atrás, recordarán la noche del 29 de octubre del 2026 y esbozarán una sonrisa. O Couto se convirtió en el teatro de los sueños, como si fuera Old Trafford. Al menos, en el teatro de los sueños de un equipo que se codeó con el máximo nivel y se fue a los vestuarios orgulloso de lo hecho y con ganas de lo que está por hacer.