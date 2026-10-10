Galería | O Couto vibra con la primera victoria de la UD Ourense

O Couto vivió una tarde de ilusión, ambiente festivo y celebración con la primera victoria de la temporada de la UD Ourense. Un gol de Baldrich decidió el duelo ante el Barakaldo y permitió a los vermellos estrenar su casillero de triunfos ante su afición.

El buen clima fue el atencedente de una tarde para el recuerdo en la UD Ourense. El público consciente de la importancia del partido recibió a los jugadores a las puertas de O Couto con cánticos, bengalas y bufandas.

Enfrente el Barakaldo CF, un equipo que no sabía ni sabe lo que es ganar lejos de casa. La UD Ourense salió dispuesta a ganar y tuvo que esperar casi una hora para lograrlo para después sufrir treinta minutos más con el marcador en ventaja.

Finalmente el gol de Baldrich fue suficiente y los vermellos lograron los tres puntos, su primera victoria de la temporada y cerrar una semana donde conocieron a su rival de primera fase de Copa del Rey.