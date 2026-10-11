Levantar la mirada

Cada día, miles de personas recorremos las calles con la cabeza agachada y los ojos fijos en una pantalla. Caminamos juntos, pero separados. Nos cruzamos, nos esquivamos, compartimos aceras y semáforos, sin apenas reparar en quienes tenemos al lado. Parece que nos incomoda más no tener nada que mirar en el móvil que perdernos lo que sucede a nuestro alrededor.

Hemos convertido el teléfono en un refugio contra el aburrimiento y el silencio; alejando hasta las posibilidades de vivir un encuentro inesperado. Sin darnos cuenta, hemos aprendido a llenar cualquier instante libre con una pantalla, como si estar presentes en nuestra propia vida ya no fuera suficiente para nosotros.

Mientras tanto, la ciudad sigue ahí. Las fachadas que nunca observamos, los árboles que cambian con las estaciones, las miradas que no llegamos a cruzar, ese hombre que siempre espera en la marquesina contigo al autobús de las ocho y media. La vida cotidiana está llena de pequeños detalles que no necesitan una fotografía para merecer nuestra atención.

Quizá no se trate de renunciar al móvil, sino de recordar que existe un mundo fuera de él. Un mundo que nos ha acompañado siempre, incluso cuando nos centramos en hacer de todo menos prestarle atención.

Por eso, la próxima vez que salgamos a la calle, guardemos el teléfono un momento y levantemos la cabeza. Puede que no encontremos nada extraordinario. O puede que descubramos cuánto nos estábamos perdiendo.

Paula Fernández Murias (Ourense)