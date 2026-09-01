Cuenta atrás para el Antela

El Antela apura los últimos días para su histórico debut en Tercera Federación. Los albinegros se estrenarán el domingo, a las 12:00 horas, en Cantarrana frente al Viveiro y lo harán tras completar una exigente pretemporada que iniciaron el pasado 27 de julio y en donde tuvieron que hacer frente a la Copa Federación.

Bruno Gómez, entrenador de los antelanos, hace balance del mes y medio de preparación, y asegura que “aunque disputamos la Copa Federación y era competición oficial, intentamos meter la misma cantidad de carga en los entrenamientos. Es verdad que tras el partido ante el Boiro los jugadores estaban muertos, pero las últimas dos últimas semanas ya fueron de pretemporada de verdad y creo que llegamos muy bien al inicio liguero. Creo que para nosotros fue muy importante jugar la Copa Federación para saber si realmente teníamos el nivel para competir con equipos de nuestra liga”.

Con relación a la confección final de la plantilla, reconoce que “estábamos contentos con lo que llevábamos haciendo la última temporada y fue muy importante poder haber renovado a tanta gente importante. Además, las incorporaciones están saliendo muy bien, tanto los que fichamos de aquí y los que vinieron de afuera, creo que han aumentado el nivel del grupo y el de los entrenamientos, que es muy importante para el día a día”.

“Fue muy importante para nosotros jugar la Copa Federación para saber si teníamos el nivel de la liga”, dice Bruno Gómez

El Antela afronta su estreno en la máxima categoría del fútbol gallego con el objetivo de “lograr la permanencia, no puede ser de otra manera”. “Si en agosto no decimos que el objetivo del equipo es la salvación, estaríamos diciendo algo que no es real. Ahora bien, haremos como la temporada pasada, cuando la meta también era la permanencia y después el fútbol dirá el nivel para dónde debemos estar. No obstante, lo principal es meter a cuatro equipos por debajo de nosotros para asentarnos en una categoría tan bonita como es la Tercera Federación”.

La primera prueba será en Viveiro, a 250 kilómetros de Xinzo, por lo que tocará madrugar, y mucho.