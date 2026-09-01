Discurso imaginario

Señoras/es diputadas/os:

Comparezco en el Congreso tras hacerlo en la radio para explicar un mes largo después el mal llamado asalto marroquí a Ceuta cuya eficaz y rápida gestión está culminando este gobierno progresista amante de los derechos humanos y la integración migratoria con derecho a voto. Y lo hago con la convicción de que, en contra de lo que dice la oposición reaccionaria y ultra, mi ejecutivo ha actuado con celeridad porque yo mismo visité la ciudad española en África el 31 de julio para dar por cerrada una crisis de Estado y poder irme de vacaciones a La Mareta, donde no había más agentes que en Ceuta, en contra de lo que dicen la extrema derecha mediática y política que esparce bulos.

Señorías: digan lo que digan los agoreros fascistas, yo no he estado de vacaciones abandonando a los españoles ceutíes y permitiendo una okupación ilegal, con enfermedades, violencia, violaciones y otros delitos. Entre baño y baño, me hice unas videoconferencias y fotos y ordené a mis ministros visitar la ciudad para dar la sensación de que hacíamos algo para revertir esta, en modo alguno, traición al Estado. No hubo ni hay colapso sanitario como denuncian los médicos porque lo dice la ministra García ni hay crisis migratoria pues estaba resuelta desde primeros de agosto según Marlaska.

Diputados/as: es cierto, como dice mi díscola ministra Robles, que el CNI advirtió de la invasión, pero no lo suficiente, de igual modo que tiene razón el ministro del interior al negar que existieran informes alarmantes. El Gobierno está con los españoles de Ceuta y Melilla, y ya le he encargado al rey que llame a Mohamed para implorarle que cese la violación del territorio español. Quiero subrayar que yo, líder republicano supremo de la democracia española, no le he prohibido a Felipe VI visitar Ceuta y Melilla como dice la oposición, pues lo único que he hecho ha sido evitar que se diera un baño de masas y le aplaudieran como jefe del Estado, igual que en Paiporta, mientras a mí me insultan sin razón. Tampoco le señalo por decir que no ha ido en 20 (12) años.

Como presidente vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación os la voy a pagar (copy Berlanga/Azcona). Anunciamos ayudas millonarias, que no serán papel mojado como las del volcán, los incendios y la dana. Y endureceremos la ley de extranjería una vez hecho el daño para demostrar que la regularización masiva no es electoralista ni causa efecto llamada.

Por todo lo dicho, les anuncio, señorías, que no adelantaré las elecciones pese a estar en minoría, porque no estoy cercado por la corrupción ni estoy desprestigiado ni aislado en la UE y el mundo por mi política exterior y mi comprensión hacia el grupo terrorista Hamás o los herederos políticos de ETA. Sepan que mi actuación encomiable en Ceuta nada tiene que ver con Pegasus, el volcado de mi móvil y lo que puedan saber de mis chanchullos Marruecos y sus servicios secretos. Como se ha visto, hay un brote racista alimentado por grupos de ultraderecha, PP y Vox que no diseñó Marruecos.

Muchas gracias. Y viva España grande y libre, porque Franco, la Marcha Verde y los fachas tienen la culpa de todo.