La UD Ourense sigue sin poder darse una alegría en forma de victoria. Ante el Racing de Ferrol, los rojillos al menos dieron una mejor imagen, pero el resultado final fue el mismo, otra derrota, esta vez por 2-3. La novena en las 13 jornadas que se llevan disputadas y que deja la salvación ya a ocho puntos, demasiada desventaja para las jornadas que se llevan jugadas.

Uno de los jugadores rojillos destacados fue el jerezano Francisco de Asís Rivelott Reguera, conocido futbolísticamente como Curro. Un apodo que nada tiene que ver con su nombre, pero que con el humor gaditano cuenta el motivo: “De pequeño era muy menudito y empezaron a llamarme Currito y con los años me quedó lo de Curro. Aunque a la gente le llama la atención tanto mi nombre como mis apellidos, que no casan mucho con Cádiz, pero por le que me cuenta la familia somos de Jerez de toda la vida”. Allí realizó toda su carrera, hasta que hace cuatro años el Arenteiro se cruzó en su vida: “Surgió lo de Carballiño y me dije, ¿Por qué no? Y eso que no sabía ni dónde quedaba. Crucé España y la verdad es que el primer año que viví fue inolvidable. Ascenso a Primera, ganamos la Copa Federación y eliminamos al Almería y competimos con el Atlético de Madrid en Copa del Rey”. Pero el sueño se rompió la temporada siguiente: “En la jornada tres me rompí el cruzado y estuve toda la temporada parado. Y en la tercera me costó jugar, coger el ritmo, no tenía confianza y la plantilla era muy diferente. Por eso decidí volver a casa. Necesitaba volver y tener el cariño de mi gente”.

Y ahora, otra vez a Ourense: “Volvió a surgir la posibilidad y tampoco dudé nada. Fue volver a un sitio conocido porque ya había vivido en Ourense, conocía mucha gente y eso en fútbol te ayuda mucho”. El problema es que nada salió como Curro esperaba: “Pues no. Creo que nadie imaginaba que nos iba a costar tanto. Es una liga muy exigente, tenemos poca experiencia en la categoría y eso lleva un tiempo, pero ya sabemos que en el fútbol el tiempo es oro”.

En todo caso, el centrocampista rojillo mira el futuro con optimismo: “Creo que en los últimos partidos se está viendo que el equipo ya es otro, aunque es cierto que los resultados no llegan. Estamos compitiendo mucho mejor y las sensaciones son otras. Llegamos vivos al final de los partidos y la sensación que tenemos es que podemos hacer más daño a los rivales y pienso que ellos también lo notan”. Y la receta, la misma que proclama el técnico, Agustín Ruíz: “Sobre todo centrarnos en el orden defensivo, apretar mucho a los rivales y tener más tranquilidad, aunque eso te lo da el sumar puntos y victorias”.

Termina hablando de su situación personal: “Siendo sincero, tengo que decir que me veo un poco igual que el equipo. Los últimos partidos también estoy mejor, voy encontrando esa continuidad y confianza que es tan importante y esa sensación de poder competir mejor y que tanto yo como el equipo necesitamos para seguir creciendo y evolucionando para obtener más premio a lo que hacemos”.