Para el técnico rojillo, Agustín Ruiz, el gol del empate antes del descanso y el no saber interpretar los tiempos de los partidos fueron factores decisivos.

Se sigue trabajando y buscando soluciones, pero los resultados no llegan y eso para la UD Ourense, como reconoce su técnico, Agustín Ruiz, empieza a ser preocupante: “Porque lo único que da moral son los puntos y el equipo los necesita porque los merece, pero hay que seguir trabajando”. Del análisis del partido reconocía el buen juego de sus jugadores y merecimientos de sobra para, como mínimo, haber sumado un punto: “Hicimos méritos de sobra en ambas partes para como minimo puntuar, pero situaciones determinadas decantaron la balanza a su favor”.

Una de esas situaciones es la presión con la que está jugando su equipo por la necesidad de victorias, algo que refleja durante los partidos: “Por ejemplo, en la interpretación de los tiempos de los partidos, que no la estamos haciendo bien y, como ante el Pontevedra, nos pasa factura. El gol antes del descanso nos influyó negativamente, la ansiedad de ganar y querer ir demasiado adelante en los minutos finales nos hace estar mal ubicados y todo ello es comprensible por la situación en la que nos encontramos”.

Aunque a pesar de todo manda un mensaje para el futuro: “Tenemos que seguir como mínimo con esta idea de juego y esta energía en cada partido”.