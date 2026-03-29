Dani Llácer, entrenador del Ourense CF: “Creo que el empate contra la Ponferradina es bueno”

Reconocía el técnico Dani Llácer al final del Ourense CF 0-0 SD Ponferradina que “el punto es bueno, viendo sobre todo la primera parte, en la que no hemos estado cómodos ni fluidos, y más que por méritos de ellos, que tienen jugadores con mucha calidad, porque a nosotros nos costaba enganchar con los de arriba y nos han generado un par de ocasiones. En la segunda parte hemos estado más reconocibles, los cambios nos ayudaron, nos asociamos mejor y hemos tenido ocasiones, pero al final sumamos un punto para seguir luchando por el objetivo”.

Además, hablaba también de la vuelta de Nacho Castillo: “Al final, es el máximo goleador del equipo con cinco goles y es un futbolista que nos ha faltado muchas semanas y también de Jerin, que aunque no me gusta personalizar, son jugadores que cuando están en el campo, por el perfil que tienen te hacen jugar a otras cosas y sobre todo en casa los echamos mucho de menos”. Por eso le daba importancia al punto. “Tenemos que valorarlo porque enfrente teníamos al mejor equipo de la segunda vuelta, que en los últimos 13 partidos lleva 11 porterías a cero y aun haciendo una primera parte muy discreta, hemos conseguido plantarle cara”.

Terminó hablando también del próximo partido ante un rival directo como el Real Avilés: “Es casi un partido de seis puntos e iremos allí con la mejor de las mentalidades. Lo prepararemos bien durante la semana y trataremos de que se vea un Ourense CF como suele verse en el campo de O Couto, muy indentitario en cuanto a la agresividad, apretar alto y tener las cosas muy claras con balón. Estoy convencido de que si hacemos un buen plan de partido, vamos a sacar algo positivo, seguro”.