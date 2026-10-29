Dani Prado, entrenador del Auriense, antes de recibir al Dépor: "Esto es un premio"

Tras el último entrenamiento en Ribadavia, el entrenador del Auriense, Dani Prado, puso en valor el hecho de que un equipo de Preferente dispute la Copa del Rey ante un equipo de Primera División como el Deportivo: “Es el premio después de un camino muy largo y duro entre la Copa Diputación, la Supercopa de Galicia y la fase previa de la Copa a nivel nacional. Este partido es el premio a todo ese esfuerzo anterior y tenemos que disfrutarlo”.

Pese a haber cinco categorías de diferencia entre los dos equipos, Prado no se arruga: “Hay muchísima diferencia, pero desde que entreno tengo claro que a todos mis equipos les digo que no me gusta perder ni contra mi hijo. No me gusta plantear partidos para empatar ni cosas de ese estilo. Intentaremos respetar el plan de juego que llevamos hasta ahora y lo que hemos trabajado. Sería de ‘kamikazes’ cambiar todo de repente para un solo partido. En el único día que tuvimos para prepararlo no daríamos abarcado conceptos nuevos. Seguiremos con la idea que nos trajo hasta aquí, sabiendo la dificultad y la diferencia de nivel. A nivel táctico lo enfocamos igual que el resto, y en lo emocional es un premio para nosotros y un gran escaparate para los chicos más jóvenes”.

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“Antonio Hidalgo es un técnico que se adapta muchísimo a las circunstancias y varía en función de cómo le ataquen. Es un equipo súper combinativo, que arriesga mucho en salida desde zona 1 y con un ritmo de circulación altísimo. La diferencia de categoría radica en esos detalles: velocidad en la toma de decisiones, precisión en los controles y no fallar en situaciones clave”, apunta el entrenador del Auriense sobre el Deportivo.

Uno de los aspectos más complicados para Prado es confeccionar el once titular, ya que todos los jugadores quieren jugar un partido como este: “Es fastidiado porque todo el mundo quiere estar de inicio. Nos vemos en la obligación de elegir a once y luego tenemos cinco cambios en tres ventanas. Es complicado para nosotros tener que tomar esas decisiones. Lo que está claro es que es un día para competir, pero sobre todo para disfrutar de la experiencia”.

Antonio Hidalgo

En el bando deportivista, el entrenador Antonio Hidalgo tiene claro lo que supone la eliminatoria: “No lo veo como un punto de inflexión. Yo creo que tenemos que ir sumando de tres a partir del lunes. Es lo que necesitamos. Mañana tenemos un partido complicado ante un rival con motivación extra. Es un equipo que, para la categoría en la que está, intenta muchas cosas con balón y amenaza a la última línea. Tenemos que ir con todo y dar el cien por cien para pasar de ronda. Nos vamos a medir a un rival que está bien entrenado, bien trabajado y pondrá sus dificultades. La Copa nunca me estorba”.