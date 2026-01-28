El defensa del Arenteiro Eliseo Falcón: “La única receta es estar unidos”

El Arenteiro vuelve a complicarse la vida. Luego de tres victorias consecutivas para cerrar el año 2025 que le dieron mucha vida, el equipo verde ha vuelto a las andadas. Con la derrota sufrida en Ferrol el sábado por dos goles a cero, el equipo de Jorge Cuesta apenas ha sumado un punto de los últimos doce en juego y la realidad es que tiene la salvación a cinco puntos.

Uno de los jugadores que más experiencia tiene es el defensa sevillano Eliseo Falcón, que con 28 años está curtido en mil batallas. Equipos como Mérida, Ceuta o Cornellá en Primera Federación así como Sevilla Atlético, Marbella o Eldense en la antigua Segunda B dan buena cuenta de las tablas del zaguero natural de Alcalá de Guadaíra. Por eso es un buen termómetro para analizar la situación del equipo a estas alturas de la temporada; “Creo que deportivamente y en puntos no es para estar satisfechos, pero la imagen que estamos dando en las últimas semanas es buena y nos hace estar esperanzados”. A la hora de analizar los motivos de esta situación, Eliseo Falcón apunta que “al principio nos costó porque había muchos jugadores nuevos, somos un equipo bastante joven y a lo mejor nos falta tener más maldad, ser más veteranos y saber manejar mejor los partidos. Además, en una categoría tan igualada no podemos dar tantas facilidades defensivas porque lo pagas muy caro como estamos viendo en muchos partidos”.

“Necesitamos tener muy claro que nadie va a venir a sacar esto adelante por nosotros”

Lo dice un jugador que estuvo en la primera alineación de la temporada, pero que fue perdiendo protagonismo hasta la llegada de Jorge Cuesta. “Es cierto que me costó entrar en los onces, coger minutos y tener continuidad, pero yo estaba tranquilo, entrenando duro y esperando mi oportunidad. Ahora llegó y creo que me encuentro en un buen momento, con la única pena de conseguir victorias, aunque seguro que llegarán”. Porque sabe que “los únicos que vamos a sacar esto adelante somos nosotros y debemos tener claro que nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Por eso la única receta es estar todos muy unidos y remar todos juntos hacia delante”. Y sigue diciendo que “tengo confianza plena en que el equipo va a conseguir la salvación si seguimos en esta línea. Queda casi medía temporada y muchísimos puntos en juego para lograrlo. Sabemos que no va a ser fácil, que vamos a tener que sufrir mucho, pero como estamos ahora, seguro que todos firmamos salvarnos en el último partido”.

Ahora tienen dos partidos consecutivos en Espiñedo, el primero este viernes ante el Bilbao Athletic y el siguiente (en sábado) ante el Real Avilés. Dos choques marcados en rojo. “Para nosotros son vitales y más en nuestro campo ante nuestra gente, pero debemos tener claro que hay que ir partido a partido. Ahora lo único importante es el de esta semana y luego ya pensaremos en el siguiente”. Y también reconoce que “tenemos ganas de que se acabe el mercado de fichajes para que la plantilla quede cerrada y podamos tener estabilidad, que es muy necesaria”.

Un club “muy familiar”

Falcón reconoce que firmó en el Arenteiro porque “me habían dicho que era un sitio pequeño y un club muy familiar y eso me gustó, fue una de las razones de venir aquí”. Y también, aunque ahora no deje de llover y se está en pleno invierno, “vine un poco escapando del calor, porque sobre todo para dormir es muy complicado, pero tengo que reconocer que ahora ya lo hecho mucho de menos. En todo caso, ya se sabe como somos las personas, cuando hace frío quieres calor y cuando tienes mucho calor enseguida te cansas. En todo caso, estoy muy a gusto y contento, porque la vida aquí es muy tranquila y podemos disfrutar del día a día con mi mujer y mis dos hijas”.