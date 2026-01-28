"O que chove"

"Salió el sol”. Un grito de mujer recorrió los canales de ventilación del edificio. La efusividad sonó a final de una guerra. El reloj marcaba las 14.47 horas en A Coruña. Después se escuchó a los chavales del comedor escolar salir en estampida a jugar a la pelota en el patio. El vecino que fuma en la ventana mostró la cara que protegió las dos últimas semanas dentro de la capucha del plumas del que sólo sobresalía una mano y un hilo de humo. Disfrutaba del instante de tregua, aunque por el horario pautado del fumeteo es de los que curra a salvo de mojaduras.

Buena cara mientras solo haya que lamentar molestias o inundaciones como las de Gondomar, Padrón, Caldas o Ames, entre otras 1.400 incidencias .

El invierno es una estación preciosa para contemplar detrás de la ventana o a través de la pantalla. Por la mañana la nieve cayó en Lugo con intensidad durante 20 minutos, tiempo para una foto apresurada porque siguió lloviendo y la postal nevada no cuajó en la muralla romana. En la calle Pena Trevinca de Ourense la tierra no aguantó más agua y colapsó a última hora del lunes. El cierre al tráfico por el tamaño del socavón provocó retenciones y cambió de rutas en el bus urbano. Buena cara mientras solo haya que lamentar molestias o inundaciones como las de Gondomar, Padrón, Caldas o Ames, entre otras 1.400 incidencias .

Con ríos en alerta roja, sobre todo en la provincia de Ourense y Pontevedra, velocidades del viento al límite de los puntos en autovía, lluvia a cientos de litros y nieve a la orilla del río, conviene repasar el nivel de urgencia antes de echarse a la carretera como recomendaría un camionero. El peor fenómeno atmosférico, incluso para contemplar detrás del cristal, es el granizo. Las piedras que caen del cielo se convierten en canicas en el asfalto, como las que provocaron una colisión múltiple en la AP-9, antes del peaje de Sigüeiro, con 23 vehículos implicados y cuatro heridos, entre ellos los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez que acudían al pleno del Parlamento. El parte no registraba víctimas mortales en una mañana en la que se derrumbó un puente en Navia de Suarna, municipio de Os Ancares donde vive el director de cine Oliver Laxe que compite por dos Oscar con ‘Sirãt’. El autor de la maravilla ‘O que arde’ tiene material para ‘O que chove’. A las 15.28 la lluvia repicó en la ventana. Una profe llamó a los chavales. 41 minutos de pachanga.