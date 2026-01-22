El delantero y capitán del Córgomo, Dani Real: “No me preocupa el pichichi”

El Córgomo atraviesa por su mejor momento de la liga y en su delantera cuenta con Dani Real Gil (4-3-2000), que en la última jornada anotó un hat trick en el campo del Allariz, al que ya le había marcado un gol en el inicio de la liga: “Es la segunda vez que consigo tres goles, la anterior fue en la pasada liga ante el Nogueira donde ganamos 1-3”.

Hasta el momento lleva 13 tantos en su cuenta particular, donde además suma dos dobletes (Muíños y Maside) lo que coloca al capitán como segundo máximo artillero de Primera. “Solo me quedé sin jugar ante el Polígono porque estaba en cama con gripe. Ahora superé mis 10 goles del año pasado, pero estuve cuatro meses lesionado y al final se notó bastante”.

Con respecto al equipo de la temporada, para el capitán valdeorrés lo que más se notó son los refuerzos de la plantilla: “Este año tenemos un equipo más compacto, somos bastantes más, con lo cual no tenemos que tirar de los juveniles, y al final en esta categoría se nota mucho, sumado la experiencia de la gente. También es cierto que con la llegada del entrenador, Iván González, respecto a la presión y defensivamente la verdad es que tenemos más intensidad”.

Su campo de O Bañadoiro se ha convertido en una fortaleza, la única derrota fue ante el líder Verín: “Es un terreno de juego muy pequeño, pero estamos tan acostumbrados, nos encanta jugar allí”.

Los comienzos de Dani Real fueron en las escuelas de futbol sala del Barco y ya con diez años se pasó al fútbol donde lo hizo en un equipo de Castilla y León: “Nací en Zamora, pero llevo toda la vida viviendo en el Barco. Luego continué en el Cuatro Vientos de Ponferrada, Calasancio, Lugo, Laracha y Lemos, hasta llegar al Córgomo”.

Tras este peregrinar por varios equipos, “en este club mejoré bastante en actitud, porque al principio siempre era mala y se nota por la confianza en los compañeros”.

La pelea por el ascenso directo es el gran objetivo, aunque son ocho los puntos que lo separan del Verín: “Nosotros seguimos sumando de tres en tres y al final no depende solo de nosotros, porque nos sacan bastantes puntos y tienen que fallar ellos, pero seguimos ahí”.

En el plano personal, parece no quitarle el sueño al atacante del Córgomo. ”No es algo que me preocupe el hecho de ser pichichi o meter más goles que nadie, si no que lo único es ayudar al equipo que está más asentado y tiene más nivel que el año pasado. ¿La liga? Está muy igualada y me ha gustado mucho el Verín, Nogueira o el Loñoá, que en su casa es fuerte”.