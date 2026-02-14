NO TUVO OPCIÓN
Derrota en Arteixo que hunde un poco más al Barbadás (3-0)
Importante paso atrás del Barbadás en su lucha por la permanencia al caer ante un rival directo como el Atlético Arteixo, que ya le supera en 11 puntos, en un partido en el que no tuvo opción y en el que Borja Atanes evitó una goleada mayor en el segundo tiempo.
Parecía un partido clave y el equipo azulón lo empezó serio en defensa y bien posicionado sobre el terreno de juego hasta que un penalti sobre el ex Jose Ramón supuso el 1-0 después de que Borja Atanes lo parase, pero no pudiese hacer nada en el rechace que aprovechó Iván. Desde ese momento, a excepción de una falta de Toño al filo del descanso que pudo significar el empate, el Barbadás desapareció y en el 44 encajó un segundo gol tras un centro desde la derecha que remató franco en área pequeña, Otero.
El segundo tiempo, Borja Atanes salvó un mano a mano y encajó el 3-0, obra del ourensano Raúl Melo en el tramo final.
Atlético Arteixo:
Carlos; Manu Berrocal, Álvaro (Hugo, min. 71), Iván (Marcos Brais, min. 63), Otero (Diego, min. 81), Pablo (Raúl Melo, min. 71), Jota, Tomé, Queijeiro (David Rojo, min. 71) y Rubio.
UD Barbadás:
Borja Atanes; Pablo Ruiz, Kevin, Pablo Corzo, Nespereira (Cougil, min. 69), Marcelo (Mano, min. 46), Toño, Poch, Róber, Soriano (Villar, min. 46) e Íker (Simón, min. 77).
Goles:
1-0, min 24: Iván de penalti.
2-0, min. 44: Otero.
3-0, min. 82: Raúl Melo.
Árbitro:
Miguel Ángel Castro (Santiago). Amonestó con tarjeta amarilla a Alvaro, Iván, Expósito, Marcelo, Pablo Corzo y Poch.
