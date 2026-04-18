A SEGUNDA FUTGAL
Derrota en casa y descenso del Antela B ante el Monterrei (2-3)
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En casa, ante su gente, el Antela B cayó con el Monterrei por 2-3 y de esta manera, a falta de cuatro jornadas para acabar la liga, vio consumado el descenso a la categoría de plata. Este desenlace era cuestión de días, pero aun así los jugadores limianos continuaron compitiendo intentando dejar la mejor imagen posible en esta fugaz travesía por la Primera.
Desde un principio se pudo observar cómo los visitantes cogieron el mando del encuentro, de ahí que muy pronto se pusieran por delante en el marcador. Saque de esquina cerrado de Antony, que dentro del área alcanzó a desviar Pío para colocar el 0-1.
No repuesto de este golpe, el filial antelano encajaría el 0-2. Gran asistencia de Outtara que Ángel Vilachá resolvió con un disparo al palo largo.
Buscó una rápida reacción el conjunto anfitrión y en un desajuste defensivo del Monterrei llegó el 1-2 conseguido por Codes, pero las oportunidades desaprovechadas por los visitantes le imposibilitaron dejar resuelto el encuentro.
En la segunda parte no varió el decorado, pero sí que hubo más goles. Los antelanos, con mucho amor propio, intentaron llegar a un empate que se produjo superada la media hora, cuando apareció en escena Joni para aprovechar un balón suelto en el área para colocar el 2-2.
El Monterrei no bajó los brazos, pero tampoco tenía que esperar al final del partido para consumar la victoria. Pudo marcar Serginho con un gran remate que encontró la gran parada de Otxo cuando el esférico se colaba por la cruceta y más tarde un centro de Fabián que Zach remató al larguero.
Pero de tanto insistir llegó el 2-3. Jugada individual de Geison que se va del portero local y casi sin ángulo consiguió que la pelota durmiera en el fondo de las mallas. El Monterrrei vuelve a sumar, pensando en la final de Copa.
Antela B:
Otxo; Lucas, Penabad (Izan, minuto 76), Javi Pérez, Pío (Xurxo, minuto 65), Belucho, Carrasco (Pitu, minuto 76), Aarón, Joni, Borja Rubén (Felipe, minuto 79) y Codes (Jaime, minuto 65).
Monterrei:
Diogo: Caló (Geison, minuto 46), Antón Teixiera, Marcos, Corcuera (Serginho, minuto 74), Rafael (Mateus, minuto 74), Outtara, Antony, Ángel Vilachá (Fabián, minuto 65), Nuno y Zach.
Árbitro:
José Carlos Losada; con Noel Rodríguez y Mateo Fernández. Enseñó amarillas a los jugadores Penabad, Pío, Carrasco y Xurxo, del Antela B; mientras que a Caló, Corcuera, Rafael y Nuno, en el Monterrei.
Goles:
0-1, minuto 10: Pío, en propia puerta.
0-2, minuto 17: Ángel Vilachá.
1-2, minuto 22: Codes.
2-2, minuto 71: Joni.
2-3, minuto 90: Geison.
Incidencias:
Partido disputado en A Moreira.
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