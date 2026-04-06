El Monterrei, en los penaltis, llega a su primera final tras derrotar al Maceda (6-5)

Zach, del Monterrei intenta jugar el balón por la banda en presencia del macedano Mauro.

El Monterrei, al tercer intento, sacó billete para su primera final de Copa Diputación luego de tener que llegar como el pasado jueves en los cuartos a la tanda de penaltis para en este caso eliminar al Maceda, luego de haber igualado a cero en los 90 minutos.

Desde un primer momento la potestad del balón era de los locales ante un Maceda que le cedió terreno, pero que se limitó a cerrar líneas y aguantar las aproximaciones de su rival.

En el ecuador de la primera parte hubo tiempo para la única polémica. Una disputa entre Serginho y el meta Nico fue reclamada como penalti, aunque que finalmente quedó en nada.

Más tarde tuvo Fred la ocasión para abrir el marcador al cabecear solo en el área un centro de Rafael que se marchó sobre el larguero.

Pero pudo tener un susto el Monterrei. Gran pase de Iván Rubio, que jugó con molestias, dejando solo a Martín que, dentro del área, se trastrabilló y el esférico quedó en las manos de Diogo.

Antes del cierre, Nuno probó desde lejos y encontró la gran intervención de Nico desviando el tiro al córner y de seguido los macedanos tuvieron en una contra de Iván Rubio, donde el portero logró anticiparse y alejar el peligro.

La segunda mitad fue un monólogo local ante un Maceda que se dedicó a ganarle minutos al reloj pensando en los penaltis, mientas que el Monterri dispuso de varias oportunidades. Nico en dos tiempos y con esfuerzo controló un tiro de Zach, luego un remate de Fred que el meta macedano desviaría con una gran estirada. Cuando el partido se acababa pudo anotar Serginho, pero su disparo se fue sobre el larguero.

Los visitantes lograron su cometido y comenzaron complicándole la tanda de penaltis, al parar Nico con el pie el lanzamiento de Antón Teixeira, pero luego su compañero Diogo adivinó el ejecutado por Siota.

Los siguientes rematadores de ambos equipos no fallaron, aunque hubo alguno donde el balón entró pidiendo perdón. La serie de los cinco primeros penaltis había acabado igualado y la tensión en las gradas iba en aumento, hasta que en el séptimo lanzamiento, el joven Corcuera marcó, pero el que tiró luego el juvenil Arón lo adivinó Diogo y la felicidad inundó Rozavales. Al final se hizo justicia y el Monterei estará en O Couto.

Ficha técnica Monterrei: Diogo; Antón Teixeira, Marcos, Fred, Rafael (Erik, minuto 70), Serginho, Outtara, Diego, Nuno, Zach y Mateus (Corcuera, minuto 81). Maceda: Nico; Mauro (Pablo Hermida, minuto 60), Brais, Markel (Arón minuto 80), López, Fontela (Fran, minuto 54), Iván Rubio, Brais Díaz, Martín (Javi minuto 80), mario Gómez y Siota. Árbitro: Pablo Lamelas, asistido en las bandas por Adam Rodríguez y Christian Robles. Amonestó a Outtara, Erik y al entrenador Steven da Silva, del Monterrei; mientras que a López y Siota, en el Maceda. Penaltis: 0-0, Antón Teixeira (fallo); 1-0, Zach (gol); 2-0, Fred (gol); 3-0, Outtara (gol); 4-0, Serginho (gol); 5-0, Erik (gol); 6-0, Corcuera; 6-1, López (gol); 6-1, Siota (fallo); 6-2, Pablo Hermida (gol); 6-3, Brais Díaz (gol); 6-4, Mario Gómez; 6-5, Javi; 6-5, Arón (fallo). Incidencias: Alrededor de 350 aficionados en el campo de Rozavales para presenciar la semifinal de Copa Diputación.