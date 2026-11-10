Después de la Liga Gallega, turno para el Campeonato de España de halterofilia en Ourense

La halterofilia gana protagonismo en este tramo de la temporada y si recientemente A Coruña acogió el cierre de la Liga Gallega y el Autonómico, la ciudad de Ourense acogerá este fin de semana el Campeonato de España júnior. En A Coruña, en el Pabellón de Los Rosales, la Liga Gallega vivió su colofón. Lo hizo con podios para el Club Halterofilia Ourense, que se proclamó subcampeón tanto en categoría masculina como en la femenina. En ambos casos, se clasificó por detrás del Club Halterofilia Coruña, uno de los top a nivel nacional. En chicos, el tercer puesto correspondió al Rías Baixas, mientras que en chicas la tercera plaza fue el Sulyos.

En el Campeonato Gallego, el Halterofilia Ourense repitió puesto por equipos en las dos categorías, también con el Coruña como gran dominador. Aquí, el tercer puesto se lo quedó el Club Halterofilia Figa, en chicos y en chicas. El sábado y el domingo la actividad se desplaza al Pavillón dos Remedios, con el Nacional júnior.