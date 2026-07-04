Diego García vuelve al Ourense CF

La portería del Ourense CF tiene nuevo inquilino, aunque sea una cara conocida. Se trata del portero ourensano Diego García Vázquez, de 31 años, que regresa a una portería que defendió con la camiseta azulona durante dos temporadas.

Se trata de un fichaje de calidad y experiencia y que además es un coleccionista de ascensos. Llega desde el Arenteiro, donde estuvo las últimas seis temporadas y con los verdes logró dos ascensos, a Segunda y Primera Federación, y también conquistó una Copa Federación a nivel nacional. Antes había ascendido con el Barbadas B a Preferente en sus comienzos como sénior y con el Rápido de Bouzas a la antigua Segunda B, además de disputar un play off de ascenso con el equipo al que regresa en el año de la pandemia, pero que esa vez no consiguieron el premio y fue el Compostela el que lo consiguió.

Su llegada fue más fácil de lo que podría parecer. “Me llamó el míster (Jorge Cuesta), con el que coincidí la pasada temporada en el Arenteiro, me expuso el proyecto, luego hablé con el presidente y pronto llegamos a un acuerdo. Tenía claro que esta temporada quería estar tranquilo, en casa con la familia y disfrutar del fútbol. Es un equipo que ya sé cómo funcionan, conozco a la gente y eso vale mucho”, explica el guardameta.

Un Diego García que es optimista por naturaleza, y esta vez no iba a ser menos. Llega con todas las ganas y las miras muy altas: “Trataré de conseguir otro ascenso más porqué yo soy un ganador nato y siempre, en todos los equipos, salgo a por todas y mirando para los objetivos más grandes”. Aunque también sabe que “habrá que ver el equipo que conformamos, los jugadores que van llegando y también las plantillas que hacen los rivales, pero estoy seguro de que vamos a competir bien y vamos a intentar pelear por todo”.

Si hay una voz autorizada para hablar de la situación del Arenteiro esa es, sin duda la de Diego. Seis temporadas estuvo defendiendo la meta verde, por eso la situación actual le duele más que nadie. “La verdad es que, personalmente, todos los recuerdos que tengo son muy buenos, salvo el último año, que fue muy malo y no salió como nos hubiera gustado. El final que está teniendo me duele mucho y creo que por todo lo que pasamos, que hicimos y que logramos no se lo merece. Es una pena muy grande, le tengo mucho cariño al equipo y a la gente. Allí pasé muchas cosas que se quedan para toda la vida. No sé cómo será el final, porque se escuchan muchas cosas, pero espero que lo puedan hacer de la mejor forma posible, aunque la situación es muy complicada en todos los sentidos”. Y con buen futbolero termina hablando del Mundial: “La verdad es que salvo a España, no lo estoy siguiendo mucho porque es bueno desconectar, pero tengo la ilusión de que podamos conseguir ganarlo”.