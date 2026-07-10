“A directiva do clube Estrela Futsal difunde testemuños falsos”, asegura el Concello de Cortegada
FÚTBOL SALA
El Concello de Cortegada asegura que “nunca contratou os servizos” de la empresa que denuncia al Estrela Futsal
El Estrela Futsal fue denunciado por la empresa de autocares Heredia C. SL por un impago de 12.150 euros. Una demanda que dio a conocer en las páginas de La Región la gerente de la empresa, Ana Lucía Heredia, y por una deuda que fue confirmada por el portavoz del club, el empresario de Verín Lucas Martínez. El empresario aseguraba que el equipo cambiaría de sede para irse a Verín la próxima temporada y que entendía que “quien debe el dinero es el Concello de Cortegada”, en donde tenía su cancha el equipo hasta esta campaña.
El Concello acusado por Lucas Martínez, emitió un comunicado en el que dejaba claro que “xamais contratou os servizos da devandita empresa de autobuses para o transporte do club Estrela Futsal, un feito que os propios propietarios da empresa poden confirmar. Este Concello non mantén ningunha débeda con provedores nin con esta empresa en particular. Por tanto, cualifícase de “auténtica irresponsabilidade” que a directiva do club difunda testemuños falsos”. Y añade que “o único compromiso económico que este Concello asumiu cun gran esforzo e sacrificio orzamentario foi a renovación do pavillón Marta Míguez de Cortegada, cumprindo así coa estrita esixencia que se lle impoñía ao club para poder xogar na máxima categoría”.
Además, asegura que “o comezo da actividade do club, o Concello xa se fixo cargo dunha débeda previa de 4.000 euros que a entidade mantiña cunha tenda de deportes. Ademais, as instalacións puxeronse a disposición do club de xeito totalmente gratuíto, asumindo as arcas municipais o cen po cen dos custos de luz, auga e limpeza”.
De Cortegada a Verín
Sobre el cambio de sede del equipo, ya confirmado por el propio Estrela Futsal, y que supone que deje Cortegada para trasladarse a Verín, el consistorio del Ribeiro explica que “ao remate da liga, a directiva do club alegou que precisaba un financiamento de 100.000 euro para poder iniciar o vindeiro campionato. Cómpre suliñar que esta cantidade é totalmente inviable e inasumible para o orzamento deste Concello”.
En el comunicado oficial, firmado por el alcalde, Avelino Luis de Francisco Martínez, acaban diciendo que “o Concello de Cortegada sempre apoiou o deporte local dentro dos límites da responsabilidade fiscal e o respecto aos cartos públicos de todos os veciños”.
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