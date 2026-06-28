Marta Figueiredo, la capitana del Ourense Ontime, también sigue

Es imposible pensar en un Ourense Ontime sin Marta Figueiredo y así seguirá siendo al menos un año más, puesto que la capitana renovó con “el equipo de mi vida” hasta junio 2027. “Ya hay que ir pensando en cerrar, pero este año disfruté un montón con el equipo y me apetecía seguir. El fútbol sala y este equipo me apasionan y como sigo sintiendo ilusión y creo que todavía puedo aportar algo, seguiré una temporada más”. Ya completó 21 temporadas y la que viene será la número 22, toda la historia de un equipo que siente como suyo.

Marta hace balance de la temporada 25-26 y considera que “el cómputo general es muy bueno. Nos faltó luchar por títulos, pero nos quedamos por los pelos. Es un orgullo pertenecer a este equipo, porque todo lo controlable, que es el trabajo, lo hicimos a la perfección. Personalmente, me sentí muy bien a nivel físico y aporté, que es lo que espero seguir haciendo la próxima temporada”.

“Hay mucho talento en esta plantilla, pero nuestra mayor virtud es la capacidad de trabajo”, afirma la jugadora ourensana

Le cuesta echar la vista atrás para rememorar sus 21 temporadas ya completadas en el primer equipo, pero no por morriña, sino porque también le cuesta mirar al futuro. “Soy más de presente, me gusta pensar y disfrutar lo actual. Desde que tengo uso de razón, estoy ligada al fútbol sala y sé que cuando llegue el momento, y cada vez queda menos, me dará mucha pena, aunque entonces tocará seguir disfrutando de todo esto de otra manera”, añade la capitana. No mira al futuro lejano, pero sí es capaz de visualizar lo que le gustaría que fuera la próxima campaña. “La verdad es que el año que viene pinta muy bonito. Más allá de lo deportivo, que también, porque estuvimos a un gran nivel, el motivo por el que me encanta que este proyecto continúe es por las sinergias que se crearon en el grupo de trabajo. Confío plenamente en la capacidad de este equipo para luchar por cosas importantes, ya nos conocemos y ojalá podamos estar luchando por los títulos. Hay mucho talento en esta plantilla, pero creo que nuestra mayor virtud es la capacidad de trabajo. Con estos dos valores, talento y trabajo, las posibilidades de estar con los mejores son mucho mayores”, destaca.

Marta Figueiredo es una de las que predica con el ejemplo. Para ella, el sacrificio es incuestionable, pero también lo es el entrenamiento invisible. “A estas alturas de mi carrera o te cuidas un montón o es imposible poder competir en Primera División. Sí, me cuido mucho, cuerpo y mente. El aspecto nutricional es vital”, prosigue.

Ahora llegan las vacaciones deportivas, bueno, a partir de mañana, puesto que forma junto a Vane Barberá el tándem que dirige al equipo juvenil del Ontime, que hizo historia al clasificarse para la fase final del Campeonato de España y que está disputando en Las Rozas. Después, toca seguir disfrutando de la capitana de un Ontime que quiere apuntar alto.