Doblete de las “Martas” en la victoria del Ontime ante el Móstoles (4-1)

NO TUVO OPCIÓN
Derrota en Arteixo que hunde un poco más al Barbadás (3-0)
UNA VICTORIA MÁS
El Ourense Ontime continúa en un gran estado de forma y este sábado lo volvió a demostrar con una goleada sobre el Móstoles por 4-1. Los de dobletes de Marta Figueiredo y Marta de los Riscos le valieron a las ourensanas para superar en la tabla a las madrileñas.
Las de Carlos Navarro volvieron a rayar a gran altura, pero, sin embargo, fue el MRB Móstoles quien golpeó primero, con un tanto de Nere Moldes cuyo disparo llegó a rozar en una jugadora local antes de alojarse en la red. Tres minutos más tarde, la capitana del Ontime restablecía la igualdad al culminar una acción de estrategia tras un saque de banda.
El partido se equilibró, aunque el cuadro dirigido por Carlos Navarro fue asumiendo el control. A cuatro minutos del descanso, Marta de los Riscos culminó una rápida transición ofensiva para poner por delante a las gallegas.
Las mostoleñas afrontaron el tramo final del primer periodo condicionadas por las cinco faltas acumuladas, lo que limitó su intento de reacción.
Tras el paso por vestuarios, el equipo de Patri Chamorro salió con mayor intención ofensiva. Después de varios intercambios de ocasiones, Marta de los Riscos amplió distancias con una acción individual, arrancando desde el ala izquierda y definiendo con un disparo centrado ante el que nada pudo hacer Silvia.
Apenas dos minutos después, Marta Figueiredo aprovechó otra veloz transición, en combinación con Riscos, para firmar el 4-1. El Móstoles arriesgó en el tramo final en busca de una remontada que no llegó, un resultado que complica aún más sus aspiraciones de permanencia.
Nuevo triunfo del conjunto ourensano para continuar escalando posiciones en una temporada que está yendo de menos a más.
Ourense Ontime:
Ana Romero; Chiky, Anita Pino, Raquelilla y Melli (quinteto inicial). También jugaron Ana Rivera, Alice, Marta de los Riscos, Marta Figueiredo, Ju Pedreira, Carla Ayensa y Uxía.
Móstoles:
Silvia; Irene García, Benete, Clau Bolleto y Montufo (quinteto inicial). También jugaron Nere Moldes, Clau Gómez, Piti y Miriam Serrano.
Goles:
0-1, min.6, Nere Moldes.
1-1, min.9, Marta Figueiredo.
2-1, min.16, Marta de los Riscos.
3-1, min.31, Marta de los Riscos.
4-1, min.33, Marta Figueiredo.
Árbitros:
Mayra Camila Araújo y Rubén Ferrero. Recibieron cartulina amarilla Juna Díaz en el Ourense Ontime; y Benete, Clau Gómez e Irene García, en el Móstoles.
Incidencias:
Encuentro disputado en la pista central de Os Remedios.
