Dupla ourensana de lujo en el Europeo de BTT

El talento ourensano sobre dos ruedas continúa reivindicándose sin fronteras. Y, de nuevo, con la BTT como gran protagonista. Alejandro García y Marcos Rodríguez, los dos naturales de O Carballiño, han sido convocados con la selección española para competir en el Cameponato de Europa de MTB que se disputará en Monteceneri (Suiza) del 29 de julio al 2 de agosto. Un éxito por partida doble que ratifica la constante evolución de los bikers a lo largo de estas temporadas, tanto a nivel nacional como internacional.

Con pasado el Club Ciclista Carballiño, Marcos Rodríguez defiende los colores ahora del Club Ciclista Maceda y Alejandro García, tras pasar también por la entidad macedana, corre ahora con el Mondraker. El primero competirá en la categoría júnior en el Europeo, mientras que el segundo lo hará en el cuadro sub-23.

Hoja de ruta

La seleccionadora nacional, Anna Villar, contará en Monteceneri con un ilusionante bloque en el que destaca la juventud del conjunto del equipo. El miércoles 29 comenzará la competición con las clasificatorias de short track para las categorías élite y sub-23 tanto masculinas como femeninas y para los chicos júnior. El jueves estará íntegramente dedicado a las finales de short track de todas las categorías, con el viernes exclusivamente dispuesto para la prueba de Team Relay y el fin de semana organizado para que se desarrollen las pruebas de la disciplina olímpica de XCO.

Ya el sábado a las 11:00 horas tendrá lugar la carrera júnior masculina, con la júnior femenina disputándose a las 14:15 horas. La jornada sabatina se cerrará con la prueba sub23 masculina desde las 16:15 horas.

El domingo la jornada estará dedicada a la prueba sub23 femenina (11:00 horas), la carrera élite femenina (13:30 horas) y por último y a modo de cierre la competición élite masculina (16:10 horas).