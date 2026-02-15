Dura derrota en casa del Sporting Celanova ante el Beluso (0-4)

El Sporting Celanova no tuvo este domingo su tarde y cayó goleado ante el Beluso por 0-4 en un partido en el que los errores en las dos áreas condenaron a los de Ángel Mociño.

Contrariamente, a lo que ocurrió hace dos semanas, los celanovenses salieron enchufados al encuentro y pronto comenzaron a generar situaciones de peligro. El capitán Rizos, hasta en dos ocasiones, pudo adelantar a los suyos, pero el meta Íker González, primero; y el defensa Lope, en la línea de gol, después, lo evitaron.

En el ecuador de la primera parte, Rivera, que volvió a jugar como tercer central, realizó un centro que Coello cabeceó lamiendo el travesaño. Eran los mejores minutos de un Celanova que le faltaba pegada para poder abrir el marcador.

La única aproximación del Beluso en el primer tiempo fue un disparo de Lope, desde dentro del área, que se encontró con la buena intervención del guardameta Borja Suárez.

Con empate sin goles se llegó al descanso y el paso por los vestuarios le sentó muy mal a los locales, que no salieron concentrados y lo acabaron pagando. En 23 minutos encajaron cuatro goles de un Beluso que prácticamente convirtió todas las ocasiones de las que dispuso. Avisó con sendos remates de Millán y Cristian Fernández, que se encontraron con las buenas paradas de Borja Suárez.

A los cinco minutos de la reanudación llegó el primer gol del encuentro. Una transición de los de Bueu acabó con un balón en largo a Pastoriza, quien se fue por la banda derecha y tras recorrer unos 30 metros sin que nadie le hiciese falta, centró al segundo palo para que Raúl marcara a placer.

La jugada clave del encuentro se produjo a la hora de juego, Mauro Dorado realizó una buena jugada por el sector derecho que terminó con un disparo que despejó in extremis el portero y el rechace le cayó a Javi Gallego, quien solo en el área pequeña y con Íker González ya batido, disparó fuera. A partir de ahí, el equipo celanovense se desconectó y lo acabó pagando.

En el minuto 64, Ortube botó una falta lateral, Borja Suárez no estuvo acertado en la salida y sin oposición, Lope hizo el 0-2.

Un minuto después y en pleno desconcierto local, Raúl Paredes realizó una incursión por la banda izquierda y centró al Álex Jardi, quien sentenció el encuentro.

Intentó responder el Celanova con una rápida jugada entre Javi Gallego y Alberto Blanco, cuyo disparo de este último, dentro del área, blocó el meta visitante.

Conl los de Mociño volcados en ataque y dejando muchos huecos atrás, llegó el 0-4 final. Álex Jardi aprovechó un error defensivo para filtrar un balón a Millán, que no perdonó y batió Borja Suárez.

A pesar de ir perdiendo 0-4, el Celanova no le perdió la cara al encuentro y tras los cambios siguió intentando maquillar el resultado. Emmanuel vio como su cabezazo era despejado en la línea de gol por un defensa y Brais Pérez no supo aprovechar un mano a mano. No era el día de los de San Rosendo.