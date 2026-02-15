Bandera blanca de la Superliga

Arrancaría en 2027 y los clubes que ya habían abandonado el proyecto casi al día siguiente de nacer solo estaba engañando a sus aficionados y a la UEFA porque tenían un contrato de sangre que no podían romper. Todo eso y que hasta que existían los unicornios, que en el deporte rey es algo así como regalar los partidos por televisión, se escuchó desde que en abril del 2021 Florentino Pérez había anunciado la creación de este torneo imparable, revolucionario y en el que todos los equipos del mundo estarían encantados de participar.

Con la bandera blanca al aire, la UEFA y la ECA le pusieron la alfombra roja a Florentino Pérez para que, tras quedarse sin discursos y perder la batalla, salvase el honor de la mejor manera posible.

En 24 horas los equipos de la Premier abandonaron la Superliga por la presión de sus seguidores, a las 48 lo hicieron el Atlético de Madrid y los dos equipos de Milán y en junio del 2022 la Juventus dejaba solos al Real Madrid a un FC Barcelona que se hacía amigo del eterno rival para tener su apoyo en problemas mayores con LaLiga y la Federación. El club azulgrana comunicó su salida el día 7 de este mes. En medio, a la “imparable” Superliga solo le quedaron mensajes sin fundamento de altavoces afines que llegaron a insistir en fechas, formatos, retransmisiones y hasta premios económicos, cuando la Superliga llevaba muerta desde que nació.

Con la bandera blanca al aire, la UEFA y la ECA le pusieron la alfombra roja a Florentino Pérez para que, tras quedarse sin discursos y perder la batalla, salvase el honor de la mejor manera posible.