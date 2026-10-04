Un empate que sabe a poco para el Ourense CF (0-0)

El Ourense CF sumó un punto luego de igualar a cero goles en el derbi que le enfrentaba al Arosa SC en el campo de O Couto. Un empate que le sabe a poco, sobre todo porque en el tramo final del partido tuvo hasta tres buenas ocasiones para deshacer el empate inicial, pero el portero visitante Chema Leboalde salvó a los suyos de una derrota. Lo más positivo para los ourensanos es que continúan en puestos de promoción de ascenso, ya que son quintos con diez puntos.

En una tarde plomiza y bochornosa, el ambiente pareció contagiar a los dos equipos que empezaron el encuentro con mucha calma y sin ritmo, siendo muy previsibles. Además, el técnico del Arosa, Gonza, presentó un equipo bien arropado y que tenía claro que los suyos tenían que frenar la sangría goleadora de las últimas jornadas.

Por su parte, Jorge Cuesta, entrenador de los ourensanos, ya había avisado que era importante no salir precipitados para que no les pasara factura y que ahora mismo el principal objetivo es ir sumando puntos. Con esas premisas, la primera parte tuvo poco destacable. En los locales un disparo de Jesús Cambil que se fue arriba, mismo destino que corrió una falta directa que ejecutó Iker Punzano. En los visitantes, poco más. Un disparo de Iñaqui Martínez y otro de Martín Diz que se marcharon fuera sin inquietar a Diego García. Escaso bagaje de ambos para poder romper el 0-0 inicial.

En la segunda, sí que cambió la decoración. Además, Jorge Cuesta movió el banquillo y puso sobre el campo a Facu Ballardo y Markitos y los suyos lo agradecieron. Con todo, pudo haberse adelantado el Arosa que tuvo una gran ocasión en el minuto 65. Falta lateral que colgó sobre el área Marcos Remeseiro y perfecto remate de cabeza de Mateo Arellano, pero cuando la pelota ya se colaba en la meta local apareció una mano salvadora de Diego García para evitar el gol visitante, mandando la pelota a saque de esquina.

El gol espoleó a los locales que dieron un paso al frente y se fueron por el partido. Avisaron en el minuto 73 con una falta que Iván Muñoz tocó en el segundo palo y Ramírez no llegó por milímetros en el poste contrario. Fue el aviso a dos grandes ocasiones que desbarató el portero visitante.

La primera en el 75 cuando Markitos recogió una pelota suelta en el punto de penalti y sacó un derechazo que salvó milagrosamente con el pie el meta Chema Leboalde. Y las dos últimas para el delantero azulón Viti. La primera fue un disparo flojo que detuvo el portero visitante sin problemas, pero en la segunda, y en el minuto 90 salvó el empate para los suyos al sacar una gran mano tras un cabezazo de Viti tras centro de Aarón Delgado desde la izquierda.

Un empate que se antoja justo, porque salvo las mencionadas ocasiones y que ambos porteros sellaron con sus intervenciones, no tuvo un gran ritmo y dejó a ambos técnicos satisfechos. Los ourensanos visitan el próximo sábado al Atlético Astorga, que está en descenso, y quieren sumar la tercera victoria como visitantes.