Un empate que sabe a poco al Sporting Celanova (2-2)

Joni remata, a la segunda, el tanto del empate ante el Cultural Areas, al aprovechar un pase desde la banda derecha.

El Sporting Celanova se mantiene en puestos de descenso en la Preferente después de saldar con un empate a dos la exigente visita del Cultural Areas, un equipo que se mueve por la zona noble del grupo, pero que dejó una pobre imagen en San Rosendo, tanto que el punto que sumaron los celanovenses les ha sabido a poco. Los pontevedreses se adelantaron en el 17 en una jugada de tiralíneas, el Sporting remontó en la segunda parte con un doblete de Joni en apenas un minuto (el “7” celanovés fue expulsado al finalizar el partido junto al visitante Gus), el 2-1 de penalti, pero volaron dos puntos en el minuto 85 en una acción que comenzó con un saque de banda a favor y terminó con una contra, un pase largo y una definición perfecta.

A Ángel Mociño le está costando últimamente ubicar en el campo a los jugadores sanos. El duelo de ayer lo afrontó con media docena de lesionados y la cosa sigue torciéndose, puesto que en la primera parte debió hacer dos sustituciones por los problemas físicos de Adrián Mociño en el minuto 20 y Álvaro Coello en el 42.

Los locales empezaron un poco mejor que su rival. Forzó tres saques de esquina en apenas seis minutos, aunque no le sirvieron ni para asustar. El visitante Gus empezó a moverse y el Areas tuvo sus mejores minutos. En el 17 empezó una jugada en banda derecha, descongestionando hacia el centro para generar una contra de las que se pueden poner en el vídeo de una escuela de fútbol. Pase tras pase el balón cambió de banda, pisada de tacón, toque vertical hacia la línea de fondo, centro y cabezazo a la red de Charly libre de marca para poner el 0-1.

Jugada de tiralíneas, aunque fue lo único que propuso en toda la primera mitad el Areas. Al Sporting le costaba generar juego y su rival se encontraba muy cómodo sin pasar por apuros. Tuvo tres llegadas el conjunto local. En el minuto 31, un error en la salida de balón propició una contra que terminó con un remate desviado de Alberto Blanco; en el 37, el meta visitante despejó un pase en profundidad que trataba de alcanzar Joni; y en el minuto 39 un tiro lateral de Mauro Dorado se envenenó para enviarlo a córner el meta Pedro Lourido.

Terminó el primer tiempo mucho mejor el Sporting Celanova y de la misma forma comenzó la segunda mitad. Avisó Joni en el minuto 51 al recoger un rechace en la frontal y rematar para que el portero enviara a córner. Estuvo todavía más cerca Diego Rivera en el 55 al aprovechar otro rechace para rematar cruzado pegado al palo. En pleno asedio, entrada por banda de Javi Gallego, pase al área pequeña y en el segundo intento, Joni firmó el empate.

No se conformó el conjunto de Ángel Mociño y un minuto después, Javi Gallego fue trabado en el área y el árbitro pitó penalti. Joni cogió la responsabilidad y su lanzamiento alto por el medio de la portería significó el 2-1.

Joni tuvo su triplete, pero no acertó en el 73 en un intento de vaselina desde 30 metros después de la enésima pérdida de balón del Areas en la salida.

Se estiraron entonces los visitantes, que hasta entonces estaban firmando un partido mediocre. Diego Diz tuvo el empate en el 80, pero su remate se estrelló en el cuerpo del meta Borja. Aguantó el Sporting las arremetidas del Areas, pero en una acción sin aparente peligro, en el 86, llegó el empate final. Se inició en un saque de banda a favor de los locales, balón bombeado al centro, mal control, pérdida de balón y el pase largo entre líneas sorprende a la zaga celanovesa, el balón llega a Javi Vila y eleva el 2-2 ante la salida de Borja.

Dos minutos después tuvo el tercero el Sporting, pero Javi Gallego no pudo aprovechar un mal despeje del portero visitante. Al final, reparto de puntos y dos expulsados tras el pitido. El visitante Gus, que se las tuvo durante el partido con el local Joni, se fue desde el banquillo a por el “7” celanovés y el árbitro hizo lo más fácil, expulsar a ambos. Más bajas para el Sporting.