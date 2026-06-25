Grupo de derbis y viajes para los ourensanos en Segunda Federación

El día de ayer fue movido en la Real Federación Española de Fútbol. Además de los dos grupos de Primera Federación, también se dio a conocer como quedan encuadrados los cinco grupos que conforman la Segunda Federación, en la que estarán los dos equipos ourensanos, Ourense CF y CD Arenteiro, y en los que hubo más debate y cierto malestar repartido por la geografía nacional.

El Grupo I estará compuesto por seis equipos gallegos, los dos descendidos de Primera Federación (Ourense CF y Arenteiro) los dos ascendidos de Tercera Federación (Arosa y Compostela), más los dos que permanecen en la categoría (Bergantiños y Coruxo), con lo que habrá numerosos derbis autonómicos. Completan la nómina, tres asturianos (Marino de Luanco, Oviedo Vetusta y UD Llanera), también dos cántabros (Rayo Cantabria y Gimnástica de Torrelavega) y el resto pertenecientes al Pais Vasco que, con siete equipos (CD Basconia, Portugalete, Deportivo Alavés B, Amorebieta, Eibar B, Gernika Club y Sestao River) serán los más representados en la categoría.

Enfado

Aunque es pronto para conocer las opiniones de los diferentes equipos, en el seno de los cuadros gallegos, y en el de los dos ourensanos especialmente, no ha sentado demasiado bien la composición del grupo dado que los siete desplazamientos a tierras vascas suponen un considerable aumento de gastos con relación a la composición de temporadas pasadas.

El próximo mártes 30 de junio está previsto que desde la Federación Española se conozcan los calendarios oficiales de una competición que, si nada cambia, tiene previsto su comienzo para el 6 de septiembre y terminará a primeros del mes de mayo.

En principio, esta será la composición inicial, porque podría haber algún cambio en función de cómo quede la situación final del CD Arenteiro, que hoy debe aclarar su futuro en la Asamblea que tiene prevista en O Carballiño. Dependiendo de lo que suceda, el equipo verde podría competir en Segunda Federación, o incluso circula el rumor de que podría hacerlo en Tercera Federación, algo que estaría motivado por las numerosas deudas que arrastra y que podrían generarle un descenso administrativo que se sumaría al deportivo de no ser capaz de solucionar los impagos que tienen con los jugadores de la pasada temporada.