Encuentro de urgencias entre Avilés y Ourense CF

El Ourense CF pone rumbo a tierras asturianas donde cerrará la jornada 31 de Primera Federación en el Román Suárez Puerta enfrentándose al Real Avilés, un choque entre dos equipos muy necesitados. Tanto que, con los resultados del sábado, ambos entraron en puestos de descenso.

César Moreno es la única baja en el equipo ourensano, que recupera a Jerin y Jelbat luego de cumplir sanción. Pese a la importancia del encuentro, el técnico ourensano Dani Llácer no piensa que sea una final. “Sí que es un partido importante para nosotros, pero no lo afrontamos como una final porque quedarán todavía 21 puntos en juego. Eso sí, somos conscientes de la importancia y la responsabilidad que tenemos”. Habló también del rival y señaló que “ellos tienen una buena plantilla, con jugadores arriba que si tienen espacio y tiempo son peligrosos y también con experiencia y muy completa que en la primera vuelta tenían una muy buena puntuación, quizá más de lo que merecían, y ahora es lo contrario y tienen menos puntos de los que merecen, pero eso son las cosas inexplicables que tiene el mundo del fútbol.”.

Enfrente un Real Avilés al que llegó hace una semana el tercer técnico de la temporada tras los ceses de Javi Rozada y Dani Vidal. El elegido, Lolo Escobar, entrenó la pasada temporada al Lugo y llega con la clara idea de “que el equipo defienda mucho mejor de lo que lo estamos haciendo y ver cuantas porterías a cero somos capaces de hacer, porque por ahí pasan nuestras posibilidades”, en una clara declaración de intenciones de lo que quiere que sea su nuevo equipo. Los avilesinos llegan en una muy mala dinámica con diez jornadas sin conocer la victoria.