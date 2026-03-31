Raúl Hernández se enfrenta con el Ourense CF a su ex equipo, el Real Avilés: “Tengo cierto ánimo de revancha”

El Ourense CF sumó un punto más después de empatar sin goles en O Couto ante la SD Ponferadina. Un empate que, visto el partido, se da por bueno y que permite a los de Dani Llácer mantener dos puntos de margen sobre los puestos de descenso. El equipo azulón entrenó este lunes y tiene el martes jornada de descanso antes de empezar el miércoles a preparar el partido del próximo domingo, a las ocho y media, en el Román Suárez Puerta ante el Real Avilés, un choque clave para ambos, que coquetean con la zona roja de la tabla.

Si hay un jugador para el que será un encuentro muy especial, ese no es otro que Raúl Hernández, que jugó la primera vuelta con el equipo avilesino y que llegó al conjunto ourensano en el último día del mercado invernal. “Es un encuentro que tengo marcado en el calendario desde que salí de allí y no solo por volver a encontrarme con compañeros y amigos con los que estuve”. Porque reconoce el madrileño que fue una decisión que no esperaba. “Fue en el último momento. En la primera vuelta había jugado con asiduidad y contaba con la confianza del técnico, pero a falta de tres días para el cierre de mercado el club me comunicó que no contaban conmigo, por eso lo tengo marcado en el calendario y tengo cierto ánimo de revancha. Por suerte tuve la oportunidad de firmar aquí y no quedarme sin jugar”.

Por eso también tiene claro que si marca lo va a celebrar. “Por supuesto y si puedo marcar dos goles, mejor que uno. Pero también tengo claro que no va a ser por nada en especial, simplemente que pienso que los goles siempre hay que celebrarlos porque cuesta mucho marcarlos”. Y por supuesto, él mejor que nadie sabe lo que se van a encontrar el domingo en el Román Suárez Puerta. “Los conozco muy bien. Primero habrá que ver como está el campo ahora que hace mejor tiempo porque no suele estar nada bien y luego enfrente vamos a tener a un equipo que acaba de cambiar de entrenador, que buscará tener los menos errores posibles, que son fuertes en el balón parado y que tiene buenos jugadores. Además, han recuperado lesionados”.

Un Raúl Hernández que reconoce estar muy a gusto desde su llegada. “No tengo queja ni en lo personal ni en lo deportivo. Es una ciudad muy tranquila, está todo cerca y diría que tiene más vida que Lugo, donde estuve la temporada pasada. Deportivamente, qué voy a decir, desde el primer día me dieron toda la confianza, llevo ocho partidos y todos de titular y además en mi debut en O Couto conseguí marcar. La forma de jugar del equipo pienso que también ayuda a mis condiciones con lo que la adaptación fue de maravilla y mejor de lo previsto”. Aunque a su favor está que ya les conocía. “Les había visto muchos partidos y vine a jugar en la primera vuelta con el Avilés y el año pasado con el Lugo, la única sorpresa fue encontrarme un grupo tan joven porque creo que, salvo Ratón, soy el más veterano y eso que no me considero tan mayor”. Y de estos partidos opina que “competimos ante cualquiera y hemos hecho méritos para tener más puntos. Por ponerle un debe diría que nos falta algo de gol, materializar las ocasiones que creamos, aunque ese es un mal generalizado en casi todos”.

Eso sí, no es muy amigo de hacer cuentas “porque hasta las dos o tres últimas jornadas no valen para mucho. Sí que está habiendo muchos empates, los partidos son muy igualados por eso pienso que debe de andar por los 43 o 44 puntos, que será importante hacerlos cuanto antes y no dejarlo para el final”.