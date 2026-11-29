La pelota vuelve a rodar este mediodía en Espiñedo. Todo después de que el pasado viernes por la noche, en el mismo campo que este domingo se juega, se celebrara una nueva Asamblea Extraordinaria, en la que poco más de lo que se sabía se pudo aclarar. Sigue estando claro que el club están sumido en un montón de deudas que lo asolan por todas partes y que va tirando para adelante como buenamente pueden. Eso, y que el presidente, Francisco Vázquez Rogel, que está prácticamente solo, tiene más moral que el Alcoyano.

Toca fútbol, Arenteiro y Viveiro se verán las caras buscando sumar tres puntos importantes para ambos. Más necesitados están los lucenses, que llegan en puestos de descenso, pero los verdes solo tienen tres más de margen.

El peor problema para el técnico local, Marc Vidal, es que la plantilla cada semana es más corta. Se lleva a los 16 que le quedan, más el juvenil Enzo. Porque esta semana Awuley y Gabi dejaron el equipo por los problemas económicos que acechan al equipo y el centrocampista Toño tampoco estará por motivos laborales.

Marc Vidal

Con todo ese panorama, el técnico verde, Marc Vidal, tratará de hacer frente a la situación: “Es un partido condicionado por las bajas y la situación, pero nosotros poco más podemos hacer que seguir a lo nuestro e intentar sumar tres nuevos puntos”. Pese a la situación clasificatoria del rival, Vidal no se fía: “Vienen de perder con el Gran Peña en el último instante hace dos semanas y de ganarle al Somozas la pasada, por eso tendremos que estar a nuestro máximo nivel si queremos llevarnos el partido, y ya vemos todas las jornadas que aquí cualquiera le gana a cualquiera”.

Además, agrega: “Es cierto que es un equipo que tiene poco gol, pero que tampoco encaja mucho. Vienen a un campo que es parecido al suyo, por eso espero un partido que se pueda decidir por los duelos, los segundos balones o las jugadas a balón parado”.

Espiñedo, 12:00 horas