Hoy me encontré con un querido compañero de trabajo y, como siempre que nos vemos, echamos una parrafada sobre recuerdos no tan lejanos y muy vivos, que la aceleración de los tiempos y las nuevas tecnologías dejaron atrás sin piedad alguna. Y el encuentro me hizo reflexionar sobre la importancia de los recuerdos. Si no fuera por ellos, se perderían años entrañables de compañerismo, de amistad y ayuda mutua, al margen de los problemas con que la vida salpica el devenir. Los recuerdos son esa maleta mágica que llevamos siempre con nosotros. Esa maleta invisible en la que guardamos toda nuestra vida escrita, sin percatarnos de ello, y que nos dice capítulo a capítulo cómo éramos en las distintas etapas de nuestra historia.

Los recuerdos abarcan años e instantes, experiencias, cuestiones grandes y pequeñas, detalles que en su día carecieron de importancia pero que, sin embargo, tuvieron en parte el poder de marcar el futuro.

Hay que buscarse la vida en un mundo cuyas puertas se abren y se cierran según circunstancias y necesidades.

En ese libro están los sueños, las aspiraciones, los sacrificios, las ausencias, los nuevos conocimientos, las esperanzas y sonrisas, los llantos y alegrías, aciertos y errores, decepciones, encuentros y desencuentros.

Generalmente, cuando se es joven, los recuerdos, salvo excepciones, no suelen asomarse a menudo porque no hay espacio para ellos. Se vive intensamente el presente. Hay que buscarse la vida en un mundo cuyas puertas se abren y se cierran según circunstancias y necesidades. No son fáciles de traspasar. Y hay que descubrir en qué lugar existen esas puertas, esas ventanas que permiten salir, o ver el panorama que hay enfrente, unas veces nebuloso y otras iluminado con un sol radiante. Y hay que acertar cuál es el camino que más importa recorrer para llegar cuanto antes al punto deseado.

Después, una vez que se aclaran las cosas, es llegada la hora de pararse y mirar hacia atrás. Y abrirla y buscar aquello que más nos impresionó, que más incidió en el pasado, una canción, una voz, un perfume, y sobre todo alguien que nos acompañó durante el largo recorrido que se compuso con cada minuto de nuestra vida. Buscar la excelencia que nos hizo humanos en el cálido centro que un día se dejó para volar en solitario, pero al que siempre se vuelve porque se sabe que no hay lugar más seguro ni más real. En ese núcleo está la verdad, nuestra verdad, nuestra coraza y debilidad, lo que somos y el nombre que nos hace.