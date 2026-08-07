La final del cuadro de dobles ya está servida en el Torneo Internacional Cidade de Ourense

El quinto día de competición del Torneo Internacional Cidade de Ourense de tenis femenino ha dado a conocer las parejas finalistas en el cuadro de dobles. El partido por el título, que se disputa esta tarde no antes de las 18:00 horas, mide a las segundas favoritas, las británicas Freya Christie y Alicia Dudeney, con las número 3 del cuadro, las portuguesas Francisca Jorga y Matilde Jorge.

Ayer se disputaron unas semifinales de dobles muy desiguales. Así, mientras la dupla lusa ganó su encuentro de forma muy cómoda por 6-3 y 6-1 a la rusa Valeria Savinykh y la india Madhurima Sawant, las británicas necesitaron de un dramático super tie-break para ganarse su puesto en la final. Christie y Dudeney superaron por 6-4, 6(6)-7 y 10-8 a la pareja firmada por la gallega Celia Cerviño y la francesa Tiphanie Lemaitre, cuartas favoritas del cuadro.

La final de dobles es el último partido previsto en el orden de juego para la jornada de hoy. Cierto es que se trata, en principio, del único que se jugaría en la sesión vespertina, por lo que la hora prevista es la de las 18:00 horas, aproximadamente. Como siempre, el acceso al Club Santo Domingo para ver este torneo es gratuito.

Además, se disputaron los octavos de final del cuadro individual. Ganó la belga Greet Minnen, la número 1, por 6-2 y 6-0 a la española Carmen Gallardo. Tampoco falló la tercera favorita, la británica Alicia Dudeney, que ganó con claridad a la italiana Camilla Zanolini por 6-2 y 6-1. Quien cayó fue la cuarta favorita, la portuguesa Francisca Jorge, que se vio superada en dos mangas, 6(6)-7 y 2-6, por la rusa Kira Pavlova. También cedió la número 5 en Ourense, la china Gao Xinyu, por 4-6 y 1-6 ante la neerlandesa Britt du Pree, así como la sexta favorita, la marroquí Yasmine Kabbaj, por 3-6, 6-4 y 2-6 ante la kazaja Sonja Zhiyenbayeva.

Igual que le sucedió en el cuadro de dobles, la gallega Celia Cerviño cayó en el individual en el tie break del último set. En este caso fue en su duelo ante la japonesa Rina Saigo, llegando a tener punto de partido. Ganó el primer set por 7-6(7), cedió el segundo por 2-6 y se quedó a un paso al ceder el tercero y definitivo por 6(2)-7.

En los otros dos duelos de octavos, triunfo de la búlgara Isabella Shinikova por 6-1 y 6-4 ante la alemana Mina Hodzic y de la bielorrusa Daria Khomutsianskaya por 4-6, 6-1 y 6-0 ante la francesa Oceane Dodin.

Esta mañana se disputan los cuartos de final del cuadro individual, desde las 10:30 horas: Greet Minnen-Isabella Shinikova, Kira Pavlova-Britt Du Pree, Sonja Zhiyenbayeva-Alicia Dudeney y Rina Saigo-Daria Khomutsianskaya.