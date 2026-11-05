Gabri Losada, jugador del Arnoia: “El equipo tiene capacidad de sobra”

Después de nueve jornadas, el Atlético Arnoia no acaba de encontrar la regularidad y se encuentra instalado en la mitad de tabla. En la última jornada, empató 2-2 frente al Atlántida Matamá.

El lateral Gabri Losada (Ourense, 1998), indiscutible para Marcos Álvarez, admite que el encuentro le dejó un sabor agridulce: “Son sensaciones encontradas. No diría malas del todo porque sumamos un punto fuera de casa, pero tampoco buenas porque es una oportunidad perdida de conseguir los tres puntos tras estar con uno más desde el minuto diez. Cuando marcas el 1-2 en el minuto noventa y con superioridad numérica, ahí se tiene que acabar el partido. No podemos dar pie a que pasen más cosas. Si el penalti fue o no fue, no lo sé, pero una vez que lo pita, ya no hay nada que hacer. Ya van dos o tres partidos, donde se nos escapan puntos al final. Son detalles que a final de temporada se echan de menos”.

Una de las causas de que el Arnoia no acabe de arrancar es el número de bajas que está teniendo en los primeros meses de liga. “Estamos yendo a los partidos con apenas 12 o 13 futbolistas del primer equipo entre lesiones y sanciones. Menos mal que contamos con la ayuda de los chavales del juvenil, que nos vienen a echar una mano importante. Aun así, te condiciona mucho, y esperamos que ahora que empezamos a recuperar efectivos podamos ser más competitivos”, apunta el defensa ourensano.

El pasado verano, hubo muchos cambios en la plantilla del Arnoia, incluido la llegada de un nuevo cuerpo técnico. Losada, que cumple su segunda temporada en A Queixeira, tiene claro que el equipo irá a más: “A medida que avance la temporada, nos vayamos conociendo mejor y llevemos más tiempo juntos, las cosas irán saliendo mejor. Nos estamos adaptando a la nueva idea y el tiempo nos irá poniendo poco a poco donde nos corresponde”.

Calendario exigente

Tras enfrentarse al Atios, los arnoieses continuarán midiéndose a equipos de la zona alta de la tabla, como Atios, Lemos o Marín. “De momento estamos compitiendo contra todos y los partidos que se nos escapan son por pequeños detalles. Hay plantilla para luchar ante cualquiera. Ganamos fuera ante el Villalonga, empatamos en casa contra el Porriño, pudiendo vencer, y ante el Cambados se nos escapó al final mereciendo más. El equipo tiene capacidad de sobra”, sostiene el exjugador del Barbadás.

En cuanto al objetivo del Arnoia para la presente temporada, Losada tiene los pies en el suelo: “El tiempo nos irá colocando. La campaña pasada estuvimos de mitad de tabla hacia arriba y, con el equipo que tenemos, como mínimo deberíamos intentar repetir eso y pelear por entrar en el play off. La liga es muy larga y difícil, pero ese debe ser el camino”.

Hace unas semanas, el “24” arnoiés tuvo una lesión, ya olvidada: “Me encuentro bien y con buenas sensaciones, dando continuidad a la dinámica del año pasado. La propuesta ofensiva del míster me favorece y estoy con ganas de seguir sumando minutos y victorias”.