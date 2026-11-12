Filosofía de longevidad

Se debe tener más miedo a una vida mala que a la muerte” (Bertolt Bercht). El sábado 7 de noviembre, delante de una buena concurrencia, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el Foro La Región nos brindó la I Jornada Internacional de Longevidad. Una mirada a la ciencia para vivir más y mejor, con dos mesas ocupadas por ponentes expertos, donde se exploraron las “evidencias científicas” y “del conocimiento a la práctica” para una vida más larga y saludable. Porque el deseo común es vivir más tiempo -ser longevos-, pero saludablemente, o sea, dar vida a esos años. Ningún sitio mejor que Ourense para tratar, profundizar e investigar sobre longevidad, ya que la madurez y la vejez duran cada vez más años.

Ourense es ya el paraíso de los longevos, no sólo comparable con la isla japonesa de Okinawa, donde ostentan las tasas más altas de centenarios, sino que ya los superamos; sí, la proyección en Ourense es tener muchos más centenarios, realidad que la debemos asimilar como una oportunidad. Según las proyecciones del INE, Ourense tendrá el triple de personas mayores de 100 años que ahora en 2037. No es un tema baladí. Es lo suficientemente importante para que nos lleve a un estudio multidisciplinar. De hecho, las conclusiones -recogidas por La Región- nos llevan también a la reflexión y estudio, ya que “los hábitos de los centenarios pierden terreno entre los jóvenes”, “el gran desafío de prestar cuidados a los mayores”, “prolongar la vida debe ir de la mano de la salud y bienestar”. Y mi duda es si habrá quien nos cuide dentro de 30 años, a los que lleguen allá.

Traigo hasta aquí la visión filosófica de la longevidad, basada en la filosofía de Pascal Bruckner

Traigo hasta aquí la visión filosófica de la longevidad, basada en la filosofía de Pascal Bruckner, que nos propone una fundada en la resolución, nunca en la resignación, para vivir esta vida extra de la mejor manera posible. Es realmente imposible reproducir aquí el lúcido ensayo de Bruckner, los avances que la ciencia han hecho del tiempo un aliado paradójico por los humanos, desde mediados del siglo XX; la esperanza de vida ha aumentado de veinte a treinta años, equivalente a toda una existencia en el siglo XVIII. Un libro que da para pensar, que ya en su introducción nos recuerda “El mundo de ayer” (1942), donde Stefan Zweig nos cuenta cómo a finales del siglo XIX, en Viena, en el Imperio Austrohúngaro, gobernado por un soberano de 70 años rodeado de ministros decrépitos, la opinión pública no se fiaba de la juventud. Pobre de aquel que mantuviera un aspecto infantil: no le resultaba fácil encontrar trabajo. Los jóvenes ambiciosos tenían que parecer mayores. A los 20 años, vestirse de persona madura era la condición “sine qua non” para el éxito. Qué contraste con nuestro tiempo, cuando cualquier adulto trata de mostrar signos externos de juventud.

Han cambiado las cosas desde 1945. La vida ha dejado de ser breve. La esperanza de vida era de 30 a 35 años en 1800; aumentó de 45 a 50 en 1900, y ganamos tres meses adicionales cada año. A partir de ahora tenemos tiempo…, no hay que apresurarse a casarse, a tener hijos a los 20 años, terminar los estudios antes. La vejez no es sólo la suerte de unos pocos, sino que es el futuro de gran parte de la humanidad. Para el año 2050, se espera que haya el doble de ancianos en el mundo que de niños.

La longevidad pues, hoy en día, no es una suma de años, sino que cambia nuestra relación con la existencia. Vivir más es uno de los grandes logros. Ahora toca que esos años conseguidos a mayores -longevidad- signifiquen vivir con autonomía, lucidez, capacidad. Todo esto supone orgullo, sí; también una responsabilidad, como se escuchó en el Foro. Por consiguiente, debemos estar preparados y no permitir que nadie caiga en la tentación de que “cualquier individuo, más allá de cierta edad, pueda sucumbir a un sentimiento de usurpación, como si estuviera robando el pan de las generaciones siguientes. Para contrarrestar este sentimiento solo hay una solución: hacer que las personas de más de 60 años vuelvan a trabajar de forma voluntaria”, es el sentir de Bruckner. Y yo pronostico que, de esta manera, estaríamos protegiendo contra el edadismo. Todo lo expuesto, como mencioné en el segundo párrafo, nos tiene que llevar a un estudio multidisciplinar.