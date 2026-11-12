Los “ex” contra Sánchez

Mientras poco a poco se va aproximando la fecha del proceso electoral, cuenta la periodista Esther Jaén que “negocian un manifiesto público para pedir que no se vote a Sánchez”. Todo ha surgido con unas declaraciones de Felipe González en una entrevista en la cadena oficial del Gobierno diciendo que no iba a votar “una candidatura encabezada por Pedro Sánchez” y que iba a votar en blanco en los próximos comicios.

Ambos dirigentes coinciden: “No voy a votarlo porque no se presenta el PSOE”

Otro cualificado ex dirigente socialista, Tomás Gómez, ex secretario general del partido en Madrid y también perjudicado por Sánchez, y quien acabó defenestrado cuando le cambiaron la cerradura de su despacho para que no tuviera acceso al mismo, en otras manifestaciones en otra cadena de televisión afirmó con toda solemnidad que tampoco iba a dar su apoyo el partido al que pertenece -ahora mismo solamente es militante de base- y coincidió con la aseveración del ex presidente del partido, y por lo tanto tampoco iba a votar al mismo. Ambos dirigentes coinciden: “No voy a votarlo porque no se presenta el PSOE”.

El caso es que la utilización del voto en blanco, que ahora mismo perdura entre los militantes socialistas, implica que cuando dentro de un sobre no hay nada, una candidatura necesita más votos para lograr escaño. En el caso concreto del Senado, el voto en blanco se produce cuando la papeleta que se introduce en el interior del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador. Así pues, según determina la actual Ley Electoral, el voto se considera válido y, consecuentemente, se suma a los votos obtenidos por las diversas candidaturas para realizar el reparto de escaños. Según la Ley D’Hont, que es el cálculo proporcional utilizado en el sistema electoral español, en cada circunscripción se excluye primero a aquellas candidaturas que no hayan obtenido, como mínimo, el tres por ciento de los votos válidos emitidos. Teóricamente, esta modalidad de voto desfavorecería a los partidos más pequeños porque la propia Ley les perjudica en las circunscripciones pequeñas.

El caso es que en estos momentos se está debatiendo entre este nutrido grupo de ex dirigentes socialistas la postura de un manifiesto público respecto a votar o no a Pedro Sánchez, y porque no consideran que se esté votando al PSOE, o a los valores que siempre ha representado el partido. Así pues, en los próximos días, los partidarios de este manifiesto conjunto están pendientes de convocar un encuentro para proponer y someter a debate y votación, si fuera necesario, su idea o mantener sus posiciones de forma individual y solamente si les preguntan, manifestarse.

Según las palabras de Felipe González, “solamente puede ser votar al PP y procurar así que cambien las cosas en España y en el PSOE”. A todo esto, el popular exalcalde socialista de A Coruña, Paco Vázquez, ha afirmado que, en esta ocasión, va a votar al PP.