Un histórico ascenso de la UD Ourense con una última lección magistral (0-2)

La UD Ourense ya está en Primera Federación. En un partido imborrable para cualquier aficionado al fútbol en Ourense y hasta para cualquier aficionado neutral por la exhibición dada nuevamente por el equipo ourensanista y con el apoyo de trescientos aficionados desplazados a Cuenca, el equipo rojillo volvió a ofrecer un recital táctico, con muchos minutos de mucha calidad, de resilencia y saber estar en los momentos de dificultad y para sentenciar un ascenso a la tercera categoría del fútbol español, con dos goles en los últimos minutos que ya forman parte de la historia de un club que sigue creciendo en lo deportivo y en lo social y que ya está en el punto de partida donde lo dejó CD Ourense.

El primer tiempo del equipo ourensanista fue de manual y para ver en varias ocasiones, con el único pero de no reflejar su superioridad y control del partido en el marcador con un gol. Se temía un inicio demoledor de los locales y el equipo apostó por dominar y controlar al Conquense donde era claramente superior, desde la posesión del balón. Borja Fernández apostó por la baza de inicio de Justino y fue clave para que junto con Simón Luca en la banda izquierda, en otro alarde de superioridad y saber estar en un terreno de juego el lateral ourensanista, la defensa del Conquense estuviese amenazada. Sólo seis minutos necesitó Justino para desbordar por izquierda y conectar un centro preciso que no encontró rematador. Pero lo más importante para el equipo rojillo era el control del partido a través de la posesión y durante los primeros diez minutos fue absoluto y con una perfección difícil de igualar.

Un control que disminuyó, como era normal, en lo que a posesión se refiere, con el paso de los minutos, pero lo que no disminuyó fue la sensación de peligro en área rival de la UD Ourense. Justino lo volvió a intentar desbordando por banda izquierda y consiguiendo otro centro sin rematador y dos minutos después repitiendo la acción Santi de Prado por banda derecha, pero con falta de acierto en último pase.

Sólo las pérdidas en zona de medio campo o tres cuartos, sin tiempo para que un equipo ejemplar en solidaridad defensiva, se armase atrás, eran la amenaza del Conquense, como en el minuto 36, donde Kain remató en el área tras una transición cerca del palo izquierdo de la meta de un Rielo inédito en todo el primer tiempo. Porque hasta el descanso el choque entró en una fase sin dominador claro, pero en la que de nuevo la dupla Simón Luca y Justino hizo de las suyas por la izquierda y en esta ocasión el centro sí encontró a Rufo, que remató flojo y algo desviado en la opción más clara que inaugurar el marcador el equipo rojillo.

Resilencia y sentencia

Y como en cualquier eliminatoria o final también hay momentos de dificultad y esos llegaron en el inicio del segundo tiempo, que comenzó con un Conquense volcado y poniendo en aprietos a una UD Ourense que quizás salió algo descolocada, pero sin perder la compostura y aceptando el combate que proponían los locales, porque el partido se volvió un toma y daca. El control del partido y de la posesión se perdió y Rielo, como en todos los play off estuvo perfecto y tomó protagonismo en el partido para ayudar en los momentos de dificultad al equipo. Una primera intervención a disparo a Isuskiza en el primer minuto de juego desató el aluvión local e instantes más tarde el bloque defensivo tuvo que despejar una doble ocasión a sendos remates en el área. Eran momentos de dificultad, pero Justino todavía estaba en el campo y con fuerzas para hacer de las suyas y meter el miedo en el cuerpo con otra de sus jugadas por banda que Champi remató desde la frontal saliendo muy cerca del palo izquierdo de la portería local. El momento en el que estaba el partido no interesaba al equipo rojillo y Rielo puso el epílogo realizando la mejor intervención del partido a remate de Eghosa en la mejor oportunidad del Conquense para inaugurar el marcador. Solo fueron cuatro minutos del segundo tiempo, pero muy intensos y tras los que se marcó un punto de inflexión en el partido.

Porque el choque entró en otra dimensión, por los nervios del Conquense para marcar con el paso de los minutos, intentando encerrar al equipo rojillo con centros laterales y buscando a Alvaro Sánchez y el equipo ourensanista sacudiéndose el dominio con el paso de los minutos desde la posesión y con los certeros cambios de Borja Fernández. Los minutos pasaban, la UD Ourense hacía más fuerte y sólo una polémica jugada en el área que se reclamó penalti por manos de Labrada puso en vilo a un equipo que ya se encaminaba a sentenciar la victoria y un ascenso. Porque el final del partido y de la histórica temporada de la UD Ourense fue idílico. Con el Conquense volcado, las contras eran el arma de los de Borja Fernández, que ofrecieron un recital. Avisó Manu Bustó en la primera que no llegó por poco, pero cuando ya no había tiempo a la reacción los dos jugadores de recambio, el propio Busto y Migui ejecutaron al Conquense en dos manos a manos tras robo y con maestría en el remate final, para hacer el delirio de la afición rojilla en la Fuensanta. Un broche final perfecto a una preciosa historia de superación día a día y con un merecido final feliz.