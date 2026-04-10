Homenaje a Germán González en Monterrei

El atletismo provincial homenajeará a Germán González. El fundador de la Escola Atlética BenChoShey de Pereiro de Aguiar da nombre a un trofeo que vivirá el sábado día 18 su primera edición en la Pista Josefina Salgado del Complexo Deportivo de Monterrei.

Se trata de una cita de atletismo de base que nace con la voluntad de ampliar la oferta atlética y, al mismo tiempo, rendir homenaje a una de las figuras más destacadas del atletismo ourensano, un Germán González que el pasado diciembre recibió el Premio +Deporte La Región por toda una vida dedicada al deporte.

La presentación tuvo lugar en el mismo escenario del trofeo, con la presencia de Manuel Pérez (Xunta en Ourense), Luis Menor (alcalde de Pereiro y presidente de la Diputación), Maxi Fernández (BenChoShey), Sergio López (técnico del club), Eladio Gómez (Federación Galega de Atletismo) y el propio homenajeado, Germán González.

Este trofeo nace en un año especial, ya que la Escola Atlética BenChoShey celebra su 35 aniversario, entidad impulsada por el propio Germán González.

Durante el acto se destacó la labor formativa y deportiva desarrollada durante décadas, subrayando su papel clave en la formación de múltiples generaciones de deportistas y en la transmisión de valores como el esfuerzo, la educación y el compañerismo.