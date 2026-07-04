Inés Sotelo quiere más metal

Después de decir que el del 2025 fue “el verano de mi vida”, Inés Sotelo Míguez quiere más. La jugadora ourensana vuelve a formar parte de una selección española en categorías de base para afrontar un Campeonato de Europa. En esta ocasión, defenderá los colores del combinado sub-20 en el Europeo que se disputa en Lituania. Allí España defenderá el título conseguido hace 12 meses. Un oro que cuelga en las vitrinas de Sotelo, que completó un mes fantástico logrando el bronce en todo un Campeonato del Mundo, en este caso con el equipo sub-19. Pero el tiempo pasa y después de su segunda temporada en el baloncesto universitario de Estados Unidos, la ourensana quiere seguir aumentando su palmarés internacional en una cita en la que las españolas siempre son favoritas al podio.

Hoja de ruta

Se estrenarán en competición este sábado mismo, desde las 14:30 horas, viéndose las caras frente a Israel. Volverán a la pista mañana domingo para pelear por la victoria ante la anfitriona Lituania, con inicio a las 17:00 horas. Y cerrarán la fase de grupos el martes, desde las 14:30 horas, jugando contra Croacia. El objetivo, meterse en los cruces y estar peleando por las medallas después de una preparación que dejó un buen número de entrenamientos y dos torneos en los que el combinado dirigido por Rubén Burgos demostró ir de menos a más.

La cita continental supondrá el colofón a una intensa temporada para Sotelo Míguez. En su segundo año universitario en Estados Unidos ganó importancia en una universidad de prestigio como Michigan State, con la que se clasificó para disputar las eliminatorias en el conocido como “mad march”. Allí promedió casi siete puntos y cuatro rebotes por partido. Pero el próximo curso tocará cambio de aires. La ourensana entró en el mercado y se decidió por la propuesta de la californiana Universidad de Stanford, donde vivirá su año júnior en otro prestigioso y conocido programa.

Pero antes de volver por tercer año seguido a vivir el sueño americano y continuar con su formación, la ourensana buscará hacer lo que mejor se la ha dado en los últimos veranos: ganar medallas con la selección española. Defender el título siempre es un reto, convierte a España en la rival a batir, pero las españolas confían en su nivel para volver a pisar un podio continental y que vuelva a tener color ourensano.