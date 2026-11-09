Jorge Cuesta, entrenador del Ourense CF: “La imagen que hemos dado no es la mejor”

El entrenador del Ourense CF, Jorge Cuesta, pasaba por la sala de prensa una vez finalizado el partido y empezaba hablando de su estado de ánimo, que no era el mejor: “Estoy entre enfadado y decepcionado, pero sobre todo por el último tramo de partido, más allá de que estuviéramos más o menos incómodos creo que bajamos un poco los brazos y la imagen que dejamos no es la mejor, por eso me deja apenado”.

Ya hablando del partido, hizo un balance que quizá sea también de lo que va de temporada y no solo de la cita de ayer: “No estábamos bien en el campo y ese gol nos lo puso muy cuesta arriba. Somos conscientes de que nos está costando mucho llegar a la portería contraria y hacer ocasiones. Cuando los partidos se nos ponen en contra nos hace daño y tenemos que ser capaces de darle una vuelta, sobre todo a nivel mental, para que no suceda”. También quiso dejar claro otros aspectos que tienen que ver con las “obligaciones”: “Ya lo he dicho más veces, somos el quinto o sexto presupuesto más bajo y quien crea que el ascenso o el play off es una obligación se está equivocando. Eso nos está haciendo mucho daño y nos estamos confundiendo un poco. No es disculpa, es una realidad y que no nos confunda y nos haga daño de cara al futuro”.

Aficionados del Ourense CF, en la grada de Tribuna del campo de O Couto.

Un Jorge Cuesta que insistió en que a su equipo les falta gol: “Somos todos conscientes de que nos está costando mucho crear ocasiones. Los equipos juegan con el ansia que tenemos por llevar el peso de partido cuando no tenemos necesidad de hacerlo y nos está costando mucho. El equipo se bloquea, está sin ideas. Le cuesta llevar la iniciativa en tramos de partido y tenemos que buscar soluciones porque es la jornada 10 y eres el segundo equipo menos goleador, el problema está en lo colectivo y como máximo responsable, tenemos que darle una vuelta porque por este camino no estamos acertando”.