Menos protestas y más propuestas

El Partido Popular, con Feijóo a la cabeza en tono exaltado, ha decidido aprovechar al límite la terrible crisis de Ceuta para dar el golpe definitivo al inquilino de Moncloa. Su último objetivo, al que se suma con entusiasmo Abascal, es que Sánchez acabe en la cárcel.

Su pretensión, harto improbable, no solucionaría el problema de hoy que consiste en lograr el retorno a Marruecos de los miles de migrantes que todavía deambulan por las calles de Ceuta, y que están creando un clima de tensión que puede estallar en cualquier momento.

Feijóo, en lugar de lanzar improperios desde la tribuna del Congreso, podría exigir, por ejemplo y de manera inmediata, una mayor dotación de miembros de la carrera judicial que agilicen los trámites de aceptación y rechazo de las peticiones de asilo. Teniendo en cuenta que, sólo los ciudadanos de países con conflictos armados o persecuciones de distinta índole tienen derecho a su concesión, eso significa que la inmensa mayoría de los marroquíes no se hayan en tal situación.

Sólo los ciudadanos de países con conflictos armados o persecuciones de distinta índole tienen derecho a su concesión, eso significa que la inmensa mayoría de los marroquíes no se hayan en tal situación

Los vecinos de Ceuta, que han visto sus calles invadidas y ocupadas por miles de jóvenes que no tienen donde dormir o comer, no quieren que se construyan cientos de carpas para alojarlos, exijan la repatriación. Y, un mes después de la avalancha, los largos trámites legales siguen paralizando el retorno.

El PP y sus presidentes autonómicos podrían también ser más solidarios con la ciudad que gobiernan (no hay que olvidar que Juan Jesús Vivas es de su partido) y aceptar los cupos que les correspondan de las niñas que se quieren trasladar a la península, porque la ley de protección de la infancia y los más elementales derechos humanos no permite retornarlas.

Cosa aparte es la calamitosa gestión de Sánchez y sus ministros (menos Margarita Robles). Su apoyo incondicional a Marruecos, que ahora se tambalea, hace crecer la inquietud sobre la participación de Mohamed VI en el asalto.

Pedro Sánchez no puede seguir ocultando que hay detrás de este terrible episodio, que medidas se van a tomar para que no vuelva a suceder, y cuando va a recuperar Ceuta su convivencia y sus derechos, que a día de hoy es lo único que importa.