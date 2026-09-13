Esas diferencias

Hay diferencias, claro está, pero no abismales. La naturaleza coloca a cada una de sus criaturas en un lugar dentro de un espacio que parece hecho para la diversidad, para las grandes diferencias entre sus ocupantes. Pero, si se exceptúa la morfología, capacidades y aptitudes de quienes se desarrollan en él, y se ahonda en el interior de cada ser que forma ese universo, se comprueba que lejanos o cercanos, todos son parientes entre sí. El ser humano comparte con todo lo que le rodea mucho más de lo que pudiera suponer. No hay más que preguntar a la ciencia, para que ella responda con hechos que asombran y bajan humos al que se cree rey de la creación.

Un rey cuyo pariente más cercano son el chimpancé y el bonobo, con los que comparte un 98,8% de su ADN. Sin meternos en los comportamientos de ambos tan sumamente parecidos, algo verdaderamente impactante, aunque no tengamos espacio para detallar los principales. Pero, he aquí a la mosca del vinagre, que comparte con el ser humano un 60% de genes homólogos. Lo que convierte a este insecto de cuatro pares de cromosomas y 100.000 neuronas en un modelo genético esencial para, según los expertos, estudiar enfermedades humanas y desarrollos biológicos. Nada sobra, nada falta, todo está medido, pesado y numerado. Por cierto, cada vez hay menos moscas, esas molestias veraniegas que dicen forman colonias en las que viven solo un día y mueren. Y lo que es más grave, disminuye la población apícola. Y se sabe científica y popularmente que, de seguir en baja, la vida se irá por la barranquilla.

Si se sigue con los parentescos, hay que referirse a los olivos, ese árbol que nos ofrece los frutos con los que se elabora el aceite de la vida.

Si se sigue con los parentescos, hay que referirse a los olivos, ese árbol que nos ofrece los frutos con los que se elabora el aceite de la vida. Con el olivo, el humano tiene una extraña coincidencia estructural, ya que ambos poseen 46 cromosomas, además de compartir fundamentos básicos del código genético universal. Es apasionante ver cómo la investigación revela el misterio de esta maravilla del reino vegetal, que comparte un ancestro común muy lejano. Pero ¿qué pasa con los demás acompañantes en esta aventura de la vida? Por ejemplo, con los graciosos felinos se comparte el 90% de sus genes homólogos. Y con el mejor amigo del hombre, el 82%. y con las vacas el 80%. ¡Atención! con las ratas el 69% y con los ratones el 67%. Son parientes. Lejanos. Pero parientes. Es lo que hay.