La liga vuelve a Celanova

El Sporting Celanova retoma la competición liguera recibiendo en San Rosendo al Cultural Areas, que ocupa puestos de play off de ascenso. Los blanquiazules llegan al choque con la moral alta tras eliminar en Copa Diputación al Arnoia.

El técnico celanovense, Ángel Mociño, reconoce que “haber eliminado al Arnoia en Copa nos refuerza y nos da confianza, ya que ganar siempre es bueno para la autoestima. Además, fue una victoria importante ante el tercero de la categoría y demuestra que podemos competir con cualquiera. Aunque eso ya lo demostramos ganando al Portonovo, Pontevedra B o Cented. El triunfo fue importante, sobre todo por la afición y la directiva, que siempre están ahí ayudando y dándonos lo mejor”.

Duelo ante el Areas

Con respecto al duelo con los pontevedreses, Mociño reconoce que “lo afrontamos como todos, siempre confiamos en ser competitivos. Además, en casa siempre estuvimos a un muy buen nivel, independientemente del resultado, por lo que trataremos de comenzar el año con otra victoria en nuestro campo, que sí sería un gran refuerzo en todos los aspectos”.

En el capítulo de bajas, el técnico del Celanova tiene que volver a lidiar con los múltiples lesionados: “Este es nuestro principal hándicap, ya que cuando tenemos nuestro once más o menos tipo, el equipo siempre respondió, pero hasta el momento no estamos teniendo mucha suerte en este aspecto.

Esta semana, a las bajas de larga duración de Valencia, Miguel Mociño y Xaco se unen las de Cristhian, Brais Pérez y Emmanuel. Además, tengo las dudas de Joni, Alberto Nóvoa e Íker Baltar, que están entre algodones”.

San Rosendo, 16:15 horas.