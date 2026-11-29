El Barbadás volvió a demostrar que es el mejor local de la categoría y se impuso 2-1 al Beluso en un encuentro en el que fue de menos a más y en el que acusó las bajas de José Pérez y Dalama en la zona de ataque. Litos jugó como falso 9 y fue clave al asistir en el primer gol y marcar el segundo.

La primera parte arrancó tan fría como la tarde. Hubo que esperar hasta el minuto 20 para que los equipos fueran más propositivos y comenzaran a dejar espacios. Antes del ecuador del primer tiempo, una jugada ensayada realizada entre Litos, André y Cougil terminó con un centro del “11” azulón que se paseó por la línea de gol sin que nadie lo consiguiera rematar. La respuesta de los de Bueu no se hizo esperar y Muros probó fortuna con un fuerte disparo raso que se fue rozando el palo.

La ocasión más clara de los primeros 45 minutos fue un penalti de Mole a André que ejecutó Litos, pero el meta Antón adivinó el lado y se tiró a su derecha para desviar el tiro. Antes del descanso, Íker Trives lo intentó con un disparo, desde la frontal, desviado, y el visitante Bermu pudo adelantar al Beluso tras robarle el balón a Litos y realizar una conducción que terminó con un ajustado chut.

Doble ocasión de Cougil

El segundo tiempo comenzó con dos situaciones claras de Cougil, que salvó el meta del Beluso. A la hora de juego, los visitantes se avanzaron en el marcador tras una asistencia del recién salido Hamza a Muros, que fusiló a Édgar, desde la frontal del área pequeña.

El tanto en contra hizo que el Barbadás metiera una marcha más y las ocasiones de gol no tardaron en acumularse. En el minuto 68, un centro-chut de Eiró, desde la zona izquierda, casi sorprende a Antón y poco después llegaría el 1-1.

Litos realizó una asistencia, con caño incluido, a Cougil, quien en el segundo palo no perdonó. En la siguiente jugada se intercambiaron los papeles y fue Cougil quien centró a Litos, que remató al poste.

El propio “19” azulón desatascó el choque, en el minuto 86, con un golazo de vaselina desde fuera del área que acabó colándose por la escuadra de Antón. Con el 2-1, el Barbadás no pasó apuros y sumó tres nuevos puntos para asentarse en la zona media-alta.