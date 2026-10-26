Manita del Velle en Eiroás: rompe la racha invicta del Rayo 21 con una goleada (1-5)

El Velle recuperó la sonrisa en Eiroás después de golear po 1-5 al Rayo 21, que no perdía en casa desde hacía año y medio.

El partido discurrió en la primera parte en torno a una constante disputa por el balón y escasas combinaciones para generar peligro. Sin embargo, en una desatención defensiva, Javito picó el balón sobre el portero para colocar el 0-1.

Los anfitriones buscaron la manera de reaccionar, pero se encontraron con otro mazazo. Borja Nóvoa remató desde lejos, el balón se estrelló en el larguero e Iker lo aprovechó para sacudir las malas con un potente disparo y así colocar el 0-2.

Antes de llegarse al descanso, pudo el Rayo 21 recortar distancias, por medio de Juan Maceiras, al remachar en el segundo palo un centro lateral, estableciendo el 1-2 y dejando todo abierto para la segunda mitad.

Cuando iba encaminado a una tenaz lucha, Brais armó una contra por la banda derecha y cedió el esférico a Joaquín que resolvió sin oposición colocando el 1-3. Pudo volver a marcar el cuadro local, pero Pablo Nóvoa despejó un tiro a bocajarro de Guille.

El Velle supo defender bien la ventaja que se estiraría un poco más merced a una extraordinaria vaselina de Javito que dejaba sentenciado el encuentro con el 1-4.

El panorama para los locales se puso más cuesta arriba al quedarse con diez jugadores. Esta situación le generó más espacios a los visitantes, que ponían el broche con el tanto de Joaquín tras pelear por un balón en el área.