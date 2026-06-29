Manu Cossío, nuevo entrenador del Ourense Ontime: “Llego a un histórico del futsal femenino”

Hace ocho días Manu Cossío celebraba con el Estrela Futsal en el polideportivo Marta Míguez el ascenso a la Primera División y ahora ya asume un nuevo reto. Será en la élite del futsal femenino nacional, pero no en Cortegada, aunque sí en otro equipo ourensano. Tal y como adelantó La Región el pasado viernes, el técnico arousano dirigirá al Ontime.

Llegó en diciembre de 2025 a un Estrela líder (en Segunda) al que solo le valía el ascenso. Cumplió y ahora acepta otro reto también exigente, el de confirmar al renacido Ontime en la zona noble de Primera. Lo hace “muy contento” por recalar en “un club histórico” y con la clara idea de “dar continuidad al proyecto y poder mejorarlo”.

Cossío es consciente de que “el deporte va de asumir retos. En el Estrela había dos objetivos muy claros, primero ser campeón de grupo y después ascender. Ahora llega otro reto, con objetivos diferentes y en un club contrapuesto: uno era un proyecto recién iniciado y este en un club con mucha historia detrás. Intentaremos dar continuidad al gran trabajo que hizo Carlos (Navarro) y después buscaremos mejorarlo en una Primera División muy complicada, con un play off que siempre está carísimo. El listón está muy alto, pero asumo este gran reto profesional muy contento de llegar a Ourense, un club histórico que sabe lo que es ganar títulos”.

El nuevo técnico del Ontime no tuvo dudas de cuál era el reto que necesitaba asumir en este momento de su carrera. “Me explicaron el proyecto y me encantó. Lo primero fue el énfasis que pusieron en que la fuerza de este equipo era la unión entre las jugadoras. Las de casa lo asumen como propio, pero las jugadoras de fuera se han integrado tan bien que les da un sentido de pertenencia que no es fácil conseguir, por eso el grupo funciona a la perfección. Pero no solo esto fue lo que me atrajo. Conozco el trabajo de Vane (Barberá) con el filial y sé la importante estructura de base que tiene el club, con un equipo juvenil que se clasificó para la Final a cuatro del Campeonato de España y la verdad es que me atrae mucho la idea de trabajar con gente joven con opciones de llegar al primer equipo”, añade.

Plantilla casi cerrada

Manu Cossío llega a un equipo prácticamente cerrado, con 11 renovaciones. “Los resultados están ahí, no tenía mucho sentido tocar demasiado. Es cierto que falta alguna pieza para cerrar la plantilla y en ello estamos. Falta una sustituta para Riscos (única que no renovó) y llegará, y también me gustaría fichar a una pívot. Aquí sé que el club ya lo intentó, aunque de momento no fue posible. En todo caso, estoy contento con la plantilla y además hay un filial”, prosigue.

Entrenando al Poio, Manu Cossío se enfrentó al por aquellas Envialia con un sistema 3-1 muy marcado, con Sara Moreno como gran referente en el pivote. Llegó Carlos Navarro y lo cambió por un 4-0 que dio resultados. ¿Cuál será el sistema del Ontime de Cossío? “Es cierto, aquel equipo jugaaba un 3-1 muy marcado, con una Sara Moreno muy dominante en el pívot. Carlos fichó a gente para imponer su modelo y yo tengo claro que optaremos por darle continuidad a ese modelo, aunque con mis matices, pero paso a paso. En un momento concreto también puede ser necesario usar ese otro modelo, de ahí mi idea de fichar a una pívot que nos permita esa variante”, continúa el técnico arousano.

Los objetivos

Con todo esto, ¿qué objetivos se marca para el curso 2026-2027? “Habrá que ver cómo nos acoplamos entrenador y plantilla, aunque lo primero es hacer una buena pretemporada (sin fecha definida, aunque el 3 de agosto es la más lógica). A partir de ahí toca trabajar en el nuevo proyecto e ir creciendo. Al equipo se le quedó corta la liga esta temporada. Arrastró los tropiezos del comienzo y después, a pesar de hacer una segunda vuelta sobresaliente, se quedó lejos del play off. Eso indica lo difícil que es esta Primera División. La idea es dar mi visión de juego y a partir de ahí seguir creciendo con un buen equipo”.

Hablando de liga, ¿hay opción de meter mano a los grandes? “Por presupuesto, todos los equipos estamos lejos de Melilla y de Poio y no tanto por presupuesto y sí por proyecto consolidado, lejos también de Futsi. Así, con un formato de competición con un play off de cuatro equipos, a todos los demás nos toca luchar por una plaza y eso es muy complicado. Cierto es que al final, esto es deporte y aunque casi, no siempre gana el presupuesto. En la masculina, el Barcelona, que prácticamente triplica a los demás presupuestos, llevaba tres años sin ganal la liga. Vamos a tratar de hacer las cosas bien y no renunciaremos a nada. Queremos ser un equipo competitivo y, a partir de ahí, soñar es gratis”.

Cinco semanas. Es lo que falta para que el nuevo Ontime de Manu Cossío salte a las canchas para comenzar el trabajo de pretemporada. Experiencia tiene y llega a “un club referencia, un club histórico” y con “una buena plantilla”.